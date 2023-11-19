Возвращение депортированного россиянами Богдана Ермохина: омбудсман раскрыл детали

Омбудсман сообщил, что в процесс возвращения юного украинца были вовлечены посредники – Катар и ЮНИСЕФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о деталях возвращения украинца Богдана Ермохина, которого оккупанты депортировали из Мариуполя в РФ.

Об этом Лубинец сказал в эфире телемарафона.

По его словам, подростка на границе встретил представитель омбудсмена Александр Кононенко.

"Вся наша команда занималась возвращением Богдана. Первое, что мне сказал Богдан — то, что он очень счастлив и благодарит всех, кто помог ему вернуться домой. История возвращения Богдана для меня началась 14 сентября этого года, когда я впервые по телефону пообщался с Богданом. Для меня было важно в телефонном общении услышать от Богдана, что он действительно хочет вернуться в Украину", – говорит Лубинец.

Омбудсман сообщил, что в процесс возвращения юного украинца были вовлечены посредники – Катар и ЮНИСЕФ.

"Во время первого разговора я рассказывал ему некоторые детали, которые будут задействованы в будущем – что точно будет посредник, какая-то одна из стран. Скажу откровенно, тогда у нас еще не звучала публично страна – Катар, но я сказал, что Катар будет заниматься возвращением Богдана.

Три месяца прошло и Богдан уже дома. В возвращении принимали участие многие люди и организации. В частности, мы привлекли ЮНИСЕФ. Я не могу рассказывать много деталей, но могу сказать, что присутствие Катара и международных организаций помогло нам вернуть Богдана", – отметил уполномоченный Верховной Рады.

Лубинец подчеркнул, что медийная активность в преддверии возвращения подростка не помогала, а наоборот тормозила процесс.

Также он выразил уверенность, что это был первый, но точно не последний случай, когда работники ЮНИСЕФ были вовлечены в процесс возвращения депортированных украинских детей из РФ домой.

История Богдана Ермохина

Богдан Ермохин несколько лет назад потерял обоих родителей. До начала полномасштабного вторжения в РФ он учился в металлургическом колледже в Мариуполе. После того, как город захватили россияне, Ермохин был депортирован на территорию РФ и передан в приемную семью в Подмосковье.

В марте 2023 года Ермохин попытался бежать из России в Украину, однако сотрудники российских спецслужб задержали его недалеко от границы с Беларусью.

В ноябре стало известно, что Ермохину назначили прием в российском военкомате на декабрь 2023 года, когда ему исполнится 18 лет.

После этого подлоток записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просил помочь ему вернуться в Украину.

Сегодня, 19 ноября, в день его 18-летия, Богдана вернули в Украину.

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