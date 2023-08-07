Возвращение из плена РФ: в ГУР рассказали о физическом состоянии 22 украинских военных

В настоящее время украинским защитникам, которых вернули из плена, оказывается неотложная медицинская помощь и проводятся необходимые обследования.

У украинских военных, которых в понедельник, 7 августа, вернули в Украину из российского плена, есть ранения и обостренные хронические болезни.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне "Єдині новини".

"22 украинских героя, это военнослужащие ВСУ, вернулись из рашистского плена", — отметил Юсов.

Юсов заявил, что в сети можно было увидеть фотографии, на которых видно, что среди освобожденных защитников есть раненые, а также люди с хроническими обостренными заболеваниями.

По словам представителя ГУР, всем оказывается неотложная медицинская помощь и проводятся необходимые обследования.

"Хотя базовая медицинская помощь и может предоставляться, но во многих случаях украинские врачи вынуждены исправлять многое и констатировать то, что если бы медицинская помощь была оказана правильно и вовремя, то работы украинским медикам было бы значительно меньше", — отметил Юсов.

По словам Юсова, основной проблемой является то, что у Международного комитета Красного Креста нет регулярного и неограниченного доступа к местам содержания украинских военнопленных.

Представитель ГУР сказал, что этот обмен был очень непростым, поскольку у Украины дело с Россией, которая произвольно трактует международное право и Женевские конвенции.

"И, в принципе, международные структуры не имеют сегодня инструментов влияния по так называемой РФ по защите прав военнопленных и их возвращению домой. Поэтому фактически самостоятельно в двустороннем формате Украина продолжает возвращать наших защитников и защитниц, а также незаконно удерживаемых гражданских лиц из рашистской неволи. И будет дальше это делать", — утверждает Юсов.

Юсов подчеркнул, что 7 августа состоялся уже 48-й обмен с начала полномасштабного вторжения. И более 2500 тысяч украинцев вернулись на Родину.

Напомним, 7 августа Украина вернула домой из российского плена еще 22 украинских воина.

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