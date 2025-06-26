- Дата публикации
-
- Украина
- 1110
- 1 мин
Возвращение из плена: Зеленский показал трогательное видео
Освобожденные из плена украинские бойцы дружно скандировали «Украина превыше всего».
Президент Украины Владимир Зеленский показал встречу украинских защитников, которых удалось вернуть из российского плена 26 июня во исполнение Стамбульских договоренностей.
Видео опубликовано в официальном Telegram-канале украинского президента.
«Дома», — коротко прокомментировал Зеленский свое сообщение.
На опубликованных кадрах видно бойцов, которые звонят своим родным, с которыми не имели связи в российской неволе.
Завершается видео дружеским скандированием: «Украина превыше всего».
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022-го года.
По сообщению Координационного штаба, из российского плена сегодня была возвращена группа молодых защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.
Напомним, что предыдущий этап обмена пленными военными состоялся в пятницу, 20 июня