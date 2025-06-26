Возвращение из плена: Зеленский показал трогательное видео

Обмен пленными 26 июня

Президент Украины Владимир Зеленский показал встречу украинских защитников, которых удалось вернуть из российского плена 26 июня во исполнение Стамбульских договоренностей.

Видео опубликовано в официальном Telegram-канале украинского президента.

«Дома», — коротко прокомментировал Зеленский свое сообщение.

На опубликованных кадрах видно бойцов, которые звонят своим родным, с которыми не имели связи в российской неволе.

Дата публикации 18:24, 26.06.25

Завершается видео дружеским скандированием: «Украина превыше всего».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022-го года.

По сообщению Координационного штаба, из российского плена сегодня была возвращена группа молодых защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

Напомним, что предыдущий этап обмена пленными военными состоялся в пятницу, 20 июня