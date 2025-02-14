Такая возможность действует только до 1 марта.

Министерство обороны опубликовало пошаговую инструкцию по возвращению из самовольного оставления части (СОЧ) через приложение “Армія+”.

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице оборонного ведомства.

При этом в Минобороны подчеркнули, что такая возможность действует только до 1 марта и только для военных, кто оставил подразделение до 29.11.2024 года.

Возвращение из СОЧ: Минобороны опубликовало пошаговую инструкцию

Для возвращения из СОЧ необходимо:

подать рапорт в "Армія+" на возвращение на службу после СОЧ;

за 24 часа прибыть в ближайшее отделение ВСП;

получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва;

за 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты;

подать еще раз рапорт в "Армія+", но теперь уже на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, куда есть желание попасть;

за 72 часа получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.

Напомним, военнослужащие, которые самовольно оставили часть (СОЧ) после 29 ноября 2024 года, не смогут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу без уголовной ответственности.

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