Возвращение из СОЧ: в 47-й бригаде ошеломили количеством заявок

Рекрутеры физически не успевают пообщаться с каждым, так что был создан чат-бот в Telegram.

В 47-ю бригаду поступило почти 100 заявок от бойцов, желающих вернуться в армию после самовольного оставления части. И это всего за два дня.

Об этом сообщили в телеграм-канале 47-й отдельной механизированной бригады.

"Всего через два дня мы получить почти сотню заявок от бойцов, которые хотят вернуться из СОЧ и для этого выбрали именно 47-ю отдельную механизированную бригаду", – указано в заявлении.

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Рекрутеры физически не успевают пообщаться с каждым, ведь во время телефонного разговора параллельно набирают еще десятки номеров.

Поэтому в бригаде создали чат-бот в Telegram – @Recrut47Bot. Он для всех военнослужащих, желающих перевестись, и гражданских, решивших присоединиться к рядам ВСУ.

"Оставляйте заявки и с вами оперативно свяжутся. Спасибо за понимание", – резюмировали в бригаде.

К слову, ранее военный психолог Андрей Козинчук рассказал, что в большинстве своем из СОЧ возвращаются те бойцы, которые хотят перевестись в другое подразделение.

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