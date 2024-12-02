Возвращение из СОЧ: военным обещают восстановление всех соцгарантий

Таким военным будет продлено действие контракта, возобновлена выплата денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения и льгот.

Украинские военные, которые после СОЧ добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут возобновлены со всеми социальными гарантиями.

Об этом советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила в эфире телемарафона.

Сапьян назвала основную цель принятого закона о возможности возобновления на военной службе после первого СОЧ или дезертирства.

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"Основная цель закона — это создать возможности для военнослужащих, которые пошли в СОЧ, вернуться до 1 января 2025 года в части и продлить службу без угрызений совести и без конфликта с законодательством Украины", — отметила спикер ГБР.

Она напомнила о разработанном специальном алгоритме возвращения военных на службу. В частности, военные, самовольно оставившие воинские части или места прохождения службы, или дезертировавшие до вступления в силу закона, имеют возможность добровольно, но не позднее 1 января 2025 года, прибыть в соответствующие воинские части для продолжения службы.

В таком случае руководитель воинской части не позднее 72 ч. со дня прибытия бойца в часть или место прохождения службы продолжает действие контракта, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Такому военнослужащему возобновляются все предусмотренные государством льготы.

Также командир должен уведомить орган досудебного расследования и военную службу правопорядка о том, что действие контракта военнослужащего продолжается.

"Это дает гарантию того, что начинается автоматическая процедура закрытия уголовного преследования, начатого в отношении военнослужащего", — отметила Сапьян.

Если военный до 1 января не вернется в место прохождения службы, то уголовное производство может быть завершено судебным приговором.

"За СОЧ, за дезертирство можно лишиться свободы на десять лет. Но мы сегодня с вами говорим о том, что воинские части с радостью примут своих побратимов обратно на службу", — подчеркнула спикер ГБР.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября приняла закон №12095 о возможности возобновления военных на службе после первого СОЧ или дезертирства без уголовной ответственности. Позже документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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