Возвращение из СОЧ из-за границы: как военным восстановить службу и не попасть в тюрьму

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ) и находящиеся за границей, имеют возможность вернуться к службе в Украине. В Министерстве обороны Украины отмечают, что для этого необходимо обратиться в дипломатическое учреждение. Однако юристы указывают на отсутствие четко прописанного механизма и рисков задержания на границе.

Об этом идет речь в материале hromadske.

Историю возвращения иллюстрирует пример военнослужащего Артема, ушедшего в СОЧ в июле 2025 года во время отпуска за границей из-за усталости и личных проблем. Решив вернуться, он столкнулся с непониманием легального алгоритма действий.

«Всю эту информацию найти почти нереально… Это информационная тьма, потому что ты просто не понимаешь, тебя просто возьмут и посадят или тебя там в штурмовой полк отправят», — рассказал Артем.

Военный добавил, что во время общения с рекрутерами узнал о возможности возвращения через письменное согласие и ходатайство следователя. Однако заметил, что этот механизм «реально нигде не озвучивался».

Как вернуться на службу после СОЧ за границей

Согласно официальному ответу Минобороны на запрос издания, военнослужащий может сообщить о своем желании продлить службу через консульство или посольство. В то же время адвокат Елена Дабижа отмечает, что дипломатические учреждения вряд ли смогут оказать действенную помощь в таком случае.

По ее словам, на практике единственным вариантом остается возвращение в Украину с последующим обращением в Государственное бюро расследований (ГБР) или Военную службу правопорядка (ВСП).

Юрист отмечает, что перед возвращением необходимо выяснить, открыто ли уголовное производство, поскольку без наличия дела невозможно официально вернуться в свою часть или перевестись в другую. В отличие от процедуры, действовавшей до августа, освобождение от ответственности возможно только через суд по ходатайству прокуратуры.

Могут ли задержать во время пересечения границы

В официальных разъяснениях отсутствуют гарантии того, что военнослужащего не задержат непосредственно во время пересечения государственной границы. Алгоритмы Минобороны различаются: у некоторых советуют обращаться в консульства, у других этот этап не упоминается.

Юристы советуют готовиться к судебному разбирательству как обязательному этапу для легализации возвращения в армию и снятию обвинений в СОЧ.

СОЧ в Украине

Напомним, военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ), имеют возможность самостоятельно избрать подразделение и должность только до момента вынесения судебного приговора. После осуждения процедура возвращения в армию существенно меняется, а право выбора специализации утрачивается.

Ранее Герой Украины Сергей Волынский, более известный по позывному «Волине», заявил о необходимости пересмотра подходов к мобилизации в Украине. По его словам, проблемы в этой сфере напрямую влияют на рост случаев самопроизвольного ухода из части (СОЧ).

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о плановых отпусках и ротациях военных, которые более шести месяцев на фронте. Почему не все могут отдохнуть и Генштаб восстанавливает силы бойцов во время активных боевых действий.