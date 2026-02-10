- Дата публикации
Возвращение из СОЧ из-за границы: как военным восстановить службу и не попасть в тюрьму
В Минобороны объяснили алгоритм возвращения в армию для ушедших в СОЧ за границей.
Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ) и находящиеся за границей, имеют возможность вернуться к службе в Украине. В Министерстве обороны Украины отмечают, что для этого необходимо обратиться в дипломатическое учреждение. Однако юристы указывают на отсутствие четко прописанного механизма и рисков задержания на границе.
Об этом идет речь в материале hromadske.
Историю возвращения иллюстрирует пример военнослужащего Артема, ушедшего в СОЧ в июле 2025 года во время отпуска за границей из-за усталости и личных проблем. Решив вернуться, он столкнулся с непониманием легального алгоритма действий.
«Всю эту информацию найти почти нереально… Это информационная тьма, потому что ты просто не понимаешь, тебя просто возьмут и посадят или тебя там в штурмовой полк отправят», — рассказал Артем.
Военный добавил, что во время общения с рекрутерами узнал о возможности возвращения через письменное согласие и ходатайство следователя. Однако заметил, что этот механизм «реально нигде не озвучивался».
Как вернуться на службу после СОЧ за границей
Согласно официальному ответу Минобороны на запрос издания, военнослужащий может сообщить о своем желании продлить службу через консульство или посольство. В то же время адвокат Елена Дабижа отмечает, что дипломатические учреждения вряд ли смогут оказать действенную помощь в таком случае.
По ее словам, на практике единственным вариантом остается возвращение в Украину с последующим обращением в Государственное бюро расследований (ГБР) или Военную службу правопорядка (ВСП).
Юрист отмечает, что перед возвращением необходимо выяснить, открыто ли уголовное производство, поскольку без наличия дела невозможно официально вернуться в свою часть или перевестись в другую. В отличие от процедуры, действовавшей до августа, освобождение от ответственности возможно только через суд по ходатайству прокуратуры.
Могут ли задержать во время пересечения границы
В официальных разъяснениях отсутствуют гарантии того, что военнослужащего не задержат непосредственно во время пересечения государственной границы. Алгоритмы Минобороны различаются: у некоторых советуют обращаться в консульства, у других этот этап не упоминается.
Юристы советуют готовиться к судебному разбирательству как обязательному этапу для легализации возвращения в армию и снятию обвинений в СОЧ.
СОЧ в Украине
Напомним, военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ), имеют возможность самостоятельно избрать подразделение и должность только до момента вынесения судебного приговора. После осуждения процедура возвращения в армию существенно меняется, а право выбора специализации утрачивается.
Ранее Герой Украины Сергей Волынский, более известный по позывному «Волине», заявил о необходимости пересмотра подходов к мобилизации в Украине. По его словам, проблемы в этой сфере напрямую влияют на рост случаев самопроизвольного ухода из части (СОЧ).
К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о плановых отпусках и ротациях военных, которые более шести месяцев на фронте. Почему не все могут отдохнуть и Генштаб восстанавливает силы бойцов во время активных боевых действий.