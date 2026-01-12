Возвращение из СЗЧ: как это сделать через приложение "Армия+"

Самовольное оставление части (СЗЧ) — является одним из наиболее серьезных военных правонарушений / © Pixabay

Военный может вернуться с СЗЧ, воспользовавшись приложением «Армия+».

В пресс-службе Министерства обороны рассказали, как военнослужащему вернуться из СЗЧ с помощью мобильного приложения «Армия+».

Для восстановления на службе военнослужащий может подать соответствующий рапорт в мобильном приложении. Подразделения ВСП прорабатывают эти рапорты, после чего направляют военнослужащих в один из батальонов резерва.

Так, после поступления рапорта ВСП организует:

взаимодействие с военным, подавший рапорт, проверку и уточнение персональных данных военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы

взаимодействие с командованием батальона резерва

работу по направлению (сопровождению) военного в батальон резерва

В ведомстве добавили, что после подтверждения в «Армия+» у военного есть 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отбыть в резервную часть.

«В резервной части этот военный относится к спискам личного состава батальона резерва», — говорится в сообщении.

Согласно части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины, военный, впервые совершивший СЗЧ во время военного положения, может быть освобожден от уголовной ответственности.

Ранее глава ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко сообщил, что одна из ключевых причин самовольного ухода из части — нехватка личного состава, из-за которой невозможно обеспечить полноценные ротации.