Возвращение к границам 1991: Гетьман ответил, насколько реальна эта цель

Украина на этом этапе войны вряд ли сможет выйти на границы 1991 имеющимися силами и средствами. Поэтому приоритетом должно стать укрепление обороны и окончательная остановка врага, а не масштабные наступательные кампании.

Об этом заявил военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире «Киев 24».

«На сегодняшний день теми силами и средствами, которые у нас есть, вряд ли сможем выйти на границы 1991 года. Это все отлично понимают. Поэтому стратегия должна быть другой — усиливать оборонные возможности и окончательно останавливать врага. Масштабные операции, как в 2022 году — Харьковская или Херсонская, или даже Курская, сейчас не стоят того, если у них нет четкой стратегической цели. Например, такой целью может быть отрезание Крыма от сухопутных поставок или окружения большой группировки российских войск», — отметил он.

По словам эксперта, отвоевание нескольких сот квадратных километров может выглядеть как успех, однако вопрос заключается в цене таких действий. Если наступательные операции не изменяют стратегическую ситуацию на фронте, они могут быть неоправданными ввиду потерь.

Гетьман подчеркнул, что вместо попыток постепенного оттеснения противника более целесообразно перевести войну в полностью позиционную фазу и сосредоточиться на укреплении обороны.

В то же время, он подчеркнул, что оправданными могут быть точечные операции — в частности, по окружению значительных сил противника или перерезанию ключевых логистических путей оккупантов.

Напомним, глава Кремля Путин хочет продолжать войну и в 2026 году. Так считает руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара.

