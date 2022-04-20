Возвращение к нормальной жизни: Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов

Президент предупредил, что самыми большими угрозами в освобожденных городах и селах остаются установленные оккупантами мины и растяжки.

В освобожденных городах и громадах Украины идет возвращение к нормальной жизни. Сейчас освобождены уже 934 населенных пункта.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 20 апреля.

По его словам, полиция возобновила работу в 435 освобожденных населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 громаде. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте. Восстанавливается доступ людей к медицинским и образовательным услугам, в органы социальной защиты. Также возобновляется автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды.

Среди наибольших угроз в освобожденных городах и селах остаются мины и растяжки, установленные оккупантами, и неразорвавшиеся снаряды.

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Зеленский в очередной раз призвал украинцев, которые возвращаются в освобожденные громады, быть очень внимательными.

"Не заходить на территорию, которая еще не проверена. Не заходить пока в леса. Если увидите что-нибудь похожее на мину или растяжку, сразу сообщайте полицию и спасателям. Не медлите и не пытайтесь самостоятельно убрать опасные предметы", — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский призвал мир признать вооруженные силы РФ террористической организацией.