- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 7659
- Время на прочтение
- 6 мин
Возвращение "минусов" и даже снега: Украину накрывают погодные качели и новое похолодание
Ближайшие выходные порадуют украинцев теплой и солнечной погодой. Однако синоптики советуют не прятать теплые пальто, ведь вскоре страну накроет новая волна арктического холода.
В эти выходные Украина окажется под влиянием теплого антициклона, который принесет почти летнюю температуру, хотя в отдельных регионах возможны дожди и туманы. Однако синоптики советуют не прятать теплую одежду, ведь в страну идет похолодание с ночными заморозками.
Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине в ближайшие дни
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 4 апреля в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха от +12 до +19 градусов выше нуля. В то же время в восточных областях, на Херсонщине, Запорожье, Днепропетровщине пройдут дожди, местами с грозами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.
По прогнозу Диденко, в воскресенье, 5 апреля, осадков не предвидится.
«Вообще, на Вербное воскресенье будет такая погода, которую мы обычно ожидаем на Пасху — по всей Украине будет солнечно и тепло. Нюанс. В воскресенье усилится северо-западный ветер, будет порывистым», — написала Диденко на своей странице в Facebook.
Также синоптик предупреждает, что 7 апреля в Украину придет похолодание. По словам метеоролога, на следующей неделе повсеместно будет преобладать холодная погода с постепенным снижением температуры воздуха до дневных от +4 до +9 градусов тепла, а ночью вероятны небольшие «минусы».
Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в первые апрельские выходные (4-5 апреля) усилится антициклон из Европы.
«Нас ждет комфортная, аномально теплая и сухая погода. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°. Это удачный период для работ на открытом воздухе», — отметил метеоролог.
Также синоптик рассказал, что в понедельник, 6 апреля, украинцев ждет последний всплеск тепла с температурой до +20 градусов выше нуля. Однако погодная стабильность окажется обманчивой: в атмосфере начнется резкая перестройка.
Антициклон отступит к Скандинавии, а со стороны северных морей надвинутся активные циклоны. Холодный атмосферный фронт принесет кратковременные дожди, местами с грозами.
Как отмечает Постригань, такое изменение синоптических процессов откроет путь арктическому воздуху. Уже в течение 7-9 апреля к дождям может местами примешиваться мокрый снег. Ночная температура будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов тепла, при этом на поверхности почвы вероятны заморозки до -3 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов выше нуля.
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на выходных в Украине ожидается неустойчивая погода.
В частности, 4 апреля из-за южного циклона в большинстве областей пройдут дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +8…+15 градусов выше нуля, на востоке — до +16 градусов тепла.
В воскресенье, 5 апреля на востоке страны пройдут дожди, на остальной территории будет сухо. Ночью на западе температура воздуха опустится до -2 градусов мороза, в остальных регионах ожидается от +2 до +7 градусов тепла.
Днем температура поднимется до +15 выше нуля. Ветер будет северо-западный, умеренный.
Какой будет погода в Украине 4 апреля
По данным Украинского гидрометцентра, 4 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. На юге, востоке страны и Днепропетровской области местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.
Ночью и утром в северо-восточной части ожидается туман. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов тепла, в западных областях ночью ожидается от +1 до +6 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов выше нуля.
В то же время синоптики предупреждают, что в период с 3 по 6 апреля в Украине ожидается ряд опасных природных явлений. На реках Десна, Снов и Сейм будет продолжаться постепенное половодье с подъемом воды на 1-5 см в сутки.
Это приведет к затоплению заводей возле Новгород-Северского и Сновска, а также возможному переливу местных дорог в Новгород-Северском и Черниговском районах (первый уровень опасности — желтый).
Также из-за оттепели в горах сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень): 3-5 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской области, а 3-6 апреля — в восточной части высокогорья Закарпатья.
Погода в Киеве
На Киевщине 4 апреля будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура по области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля.
По данным портала Sinoptik, 4 апреля в столице будет ясная погода. Утром в Киеве распогодится, предрассветные облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков.
Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов тепла ночью до +16 градусов днем.
Погода в Одессе
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Одесской области и в областном центре будет преобладать теплая погода с переменной облачностью.
В субботу, 4 апреля, в Одессе осадков не ожидается, хотя по области возможен небольшой дождь. Ночью и утром водителям стоит быть внимательными из-за дымки (видимость 1-2 км). Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18 градусов выше нуля.
В Одессе ожидается до +16 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
В течение следующих пяти суток общая синоптическая ситуация будет следующей:
5 апреля будет сухо, в остальные дни возможны небольшие локальные дожди;
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем ожидается до +18 градусов тепла. Самые высокие показатели ожидаются 6 апреля, когда столбики термометров местами поднимутся до +22 выше нуля;
ветер будет дуть преимущественно умеренный, северо-западный, лишь в понедельник изменит направление на юго-западный.
Температура морской воды составит от +8 до +9 градусов тепла, на море будет наблюдаться легкое волнение.
Погода во Львове
На Львовщине 4 апреля погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому в области и городе Львов будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят.
Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет дуть западный со скоростью 9 — 14 м/с. Температура ночью будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +17 градусов выше нуля.
Во Львове температурный режим будет контрастный: температура ночью составит от 0 до +2 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +16 градусов тепла.
Погода в Харькове
На Харьковщине 4 апреля будет облачная погодас кратковременными прояснениями. По области ночью местами пройдут кратковременные дожди, также возможен слабый туман. Днем также пройдут дожди, местами с грозами.
Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов выше нуля.
В Харькове 4 апреля ночью и днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +18 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 4 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие дожди, местами с грозами.
Ночью и утром местами туман. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области составит:
ночью от +5 до +10 градусов тепла;
днем от +13 до +18 градусов тепла.
В городе Днепр столбики термометров будут показывать:
ночью от +7 до +9 градусов выше нуля;
днем от +16 до +18 градусов выше нуля.
напомним, в Карпаты в апреле вернулась зима. Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье Карпат из-за ухудшения погоды.
