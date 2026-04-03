Возвращение "минусов" и даже снега: Украину накрывают погодные качели и новое похолодание

Какой будет погода в Украине на выходных

В эти выходные Украина окажется под влиянием теплого антициклона, который принесет почти летнюю температуру, хотя в отдельных регионах возможны дожди и туманы. Однако синоптики советуют не прятать теплую одежду, ведь в страну идет похолодание с ночными заморозками.

Погода в Украине в ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 4 апреля в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха от +12 до +19 градусов выше нуля. В то же время в восточных областях, на Херсонщине, Запорожье, Днепропетровщине пройдут дожди, местами с грозами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

По прогнозу Диденко, в воскресенье, 5 апреля, осадков не предвидится.

«Вообще, на Вербное воскресенье будет такая погода, которую мы обычно ожидаем на Пасху — по всей Украине будет солнечно и тепло. Нюанс. В воскресенье усилится северо-западный ветер, будет порывистым», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

На выходных в Украине будет теплая погода

Также синоптик предупреждает, что 7 апреля в Украину придет похолодание. По словам метеоролога, на следующей неделе повсеместно будет преобладать холодная погода с постепенным снижением температуры воздуха до дневных от +4 до +9 градусов тепла, а ночью вероятны небольшие «минусы».

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в первые апрельские выходные (4-5 апреля) усилится антициклон из Европы.

«Нас ждет комфортная, аномально теплая и сухая погода. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°. Это удачный период для работ на открытом воздухе», — отметил метеоролог.

Также синоптик рассказал, что в понедельник, 6 апреля, украинцев ждет последний всплеск тепла с температурой до +20 градусов выше нуля. Однако погодная стабильность окажется обманчивой: в атмосфере начнется резкая перестройка.

Антициклон отступит к Скандинавии, а со стороны северных морей надвинутся активные циклоны. Холодный атмосферный фронт принесет кратковременные дожди, местами с грозами.

Как отмечает Постригань, такое изменение синоптических процессов откроет путь арктическому воздуху. Уже в течение 7-9 апреля к дождям может местами примешиваться мокрый снег. Ночная температура будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов тепла, при этом на поверхности почвы вероятны заморозки до -3 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов выше нуля.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на выходных в Украине ожидается неустойчивая погода.

В частности, 4 апреля из-за южного циклона в большинстве областей пройдут дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +8…+15 градусов выше нуля, на востоке — до +16 градусов тепла.

По словам синоптика Виталия Постриганя в первые апрельские выходные (4-5 апреля) усилится антициклон из Европы

В воскресенье, 5 апреля на востоке страны пройдут дожди, на остальной территории будет сухо. Ночью на западе температура воздуха опустится до -2 градусов мороза, в остальных регионах ожидается от +2 до +7 градусов тепла.

Днем температура поднимется до +15 выше нуля. Ветер будет северо-западный, умеренный.

Какой будет погода в Украине 4 апреля

По данным Украинского гидрометцентра, 4 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. На юге, востоке страны и Днепропетровской области местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром в северо-восточной части ожидается туман. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов тепла, в западных областях ночью ожидается от +1 до +6 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на сутки 4 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что в период с 3 по 6 апреля в Украине ожидается ряд опасных природных явлений. На реках Десна, Снов и Сейм будет продолжаться постепенное половодье с подъемом воды на 1-5 см в сутки.

Это приведет к затоплению заводей возле Новгород-Северского и Сновска, а также возможному переливу местных дорог в Новгород-Северском и Черниговском районах (первый уровень опасности — желтый).

© Укргидрометцентр

Также из-за оттепели в горах сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень): 3-5 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской области, а 3-6 апреля — в восточной части высокогорья Закарпатья.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 4 апреля будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля.

По данным портала Sinoptik, 4 апреля в столице будет ясная погода. Утром в Киеве распогодится, предрассветные облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов тепла ночью до +16 градусов днем.

Погода в Киеве 4 апреля

Погода в Одессе

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Одесской области и в областном центре будет преобладать теплая погода с переменной облачностью.

В субботу, 4 апреля, в Одессе осадков не ожидается, хотя по области возможен небольшой дождь. Ночью и утром водителям стоит быть внимательными из-за дымки (видимость 1-2 км). Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18 градусов выше нуля.

В Одессе ожидается до +16 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

В течение следующих пяти суток общая синоптическая ситуация будет следующей:

5 апреля будет сухо, в остальные дни возможны небольшие локальные дожди;

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем ожидается до +18 градусов тепла. Самые высокие показатели ожидаются 6 апреля, когда столбики термометров местами поднимутся до +22 выше нуля;

ветер будет дуть преимущественно умеренный, северо-западный, лишь в понедельник изменит направление на юго-западный.

Температура морской воды составит от +8 до +9 градусов тепла, на море будет наблюдаться легкое волнение.

Погода в Одесской области в ближайшие дни / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 4 апреля погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому в области и городе Львов будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят.

Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет дуть западный со скоростью 9 — 14 м/с. Температура ночью будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +17 градусов выше нуля.

Во Львове температурный режим будет контрастный: температура ночью составит от 0 до +2 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +16 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 4 апреля будет облачная погодас кратковременными прояснениями. По области ночью местами пройдут кратковременные дожди, также возможен слабый туман. Днем также пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов выше нуля.

В Харькове 4 апреля ночью и днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +18 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 4 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие дожди, местами с грозами.

Ночью и утром местами туман. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области составит:

ночью от +5 до +10 градусов тепла;

днем от +13 до +18 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +7 до +9 градусов выше нуля;

днем от +16 до +18 градусов выше нуля.

напомним, в Карпаты в апреле вернулась зима. Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье Карпат из-за ухудшения погоды.

