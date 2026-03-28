Возвращение мокрого снега и нашествия циклонов: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Прогноз погоды на 29 марта. / © ТСН

Реклама

Заключительные выходные марта 2026 обещают стать настоящим подарком для любителей весенних прогулок. Несмотря на то, что земля после снежной зимы оттаяла только в конце месяца, нынешние температурные показатели бьют рекорды и соответствуют нормам второй половины апреля. Однако синоптики предостерегают: это тепло временное, и за ним следует резкое похолодание.

ТСН.ua собрал все подробности прогнозов и рассказал, к чему готовиться украинцам в воскресенье.

Нынешний первый месяц весны оказался уникальным. Как рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, после прохладной зимы Украина ощутила резкий приток тепла с южных широт.

Реклама

«Дневные максимумы температуры достигают 13-15°, а среднесуточная температура в эти выходные прогнозируется в диапазоне 10-11°, что будет соответствовать второй половине апреля. Однако уже в начале апреля мы получим порцию скандинавской прохлады, поэтому температурный фон значительно снизится», — подчеркнул Постригань.

По словам специалиста, накануне Пасхи традиционно ожидается «Вербная неделя» с похолоданием, поэтому температурные качели в начале апреля являются естественными.

Где пройдут дожди 29 марта

Синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что воскресенье, 29 марта, будет умеренно теплым. Большая часть территории Украины будет без осадков, однако некоторым регионам все же понадобятся зонты.

«29 марта дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесщины, возможно, несколько капель дойдут до Житомирщины и Киевщины. В воскресенье также небольшой дождь пройдет в Луганской области», — прогнозирует Диденко.

Реклама

Температура воздуха в воскресенье в большинстве областей будет колебаться в пределах +12…+18 градусов. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, временами порывистый.

Со своей стороны синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о более нестабильной ситуации в западных регионах, где даже возможен мокрый снег. Температура там будет значительно ниже — от +2 до +7 градусов, тогда как на Левобережье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

Прогноз от Укргидрометцентра

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 29 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди ожидаются в западных, Винницкой, Одесской, а днем в восточных и юго-восточных областях. В Карпатах ночью прогнозируют умеренные осадки.

Температурные показатели по данным Укргидрометцентра:

Реклама

В целом по Украине: ночью +4…+9°, днем +14…+19°.

Западные области: днем +11…+16°.

Карпаты: ночью и днем +2…+7°.

Синоптики также предупреждают об опасных гидрологических явлениях: 29-31 марта на реках бассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская и Черновицкая области) ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,0 м, однако без угрозы негативных последствий.

Погода в крупных городах: Киев, Одесса, Харьков, Львов

Киев и область. В столице 29 марта осадков не ожидается. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в Киеве ночью будет +6…+8°, а днем прогреется до +15…+17°.

Наталья Диденко добавляет, что в воскресенье возможно увеличение облачности, а температура может быть скромнее — около +10…+12 градусов по отдельным моделям.

Одесса и юг. В Одессе ожидается облачная погода с небольшим дождем. Ночью и утром возможен туман с видимостью 200-500 м. Температура ночью +6…+8°, днем +12…+14°, по области местами до +19°.

Реклама

Харьков и восток. В Харьковской области 29 марта будет преимущественно сухо, с ночным и утренним туманом. Температура воздуха днем составит +16…+18°. Однако уже 30 и 31 марта регион покроют дожди, а температура останется в пределах +14…+19°.

Львов и запад. Во Львове воскресенье будет облачным и дождливым. Утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет +3…+5°, днем поднимется до +14…+16°. Синоптики предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.

Черкассы и центр. В Черкасской области удержится теплая и влажная воздушная масса. В воскресенье 29 марта возможны небольшие дожди локального характера. Температура днем будет +13…+18°. Синоптики отмечают высокий риск пожаров в экосистемах из-за длительного отсутствия эффективных осадков.

Специалисты советуют насладиться завершением марта: заняться весенней уборкой в садике или посетить музеи и открытые террасы. Однако не стоит прятать теплые вещи слишком глубоко — начало апреля обещает быть капризным с типичными для весны температурными качелями.