Возвращение молодых украинцев из-за границы: эксперт назвал главное препятствие

За границей находится около 1,5 миллиона украинских детей в возрасте до 18 лет.

Молодые украинцы в возрасте до 18 лет, находящиеся за границей, имеют возможность поступить на обучение в иностранные вузы и получить официальное трудоустройство. Это станет главным фактором, влияющим на их решение относительно возвращения на родину.

Такое мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире День.LIVE.

По его словам, за границей находится около 1,5 миллиона украинских детей в возрасте до 18 лет.

“Если они будут поступать в университеты там, то вряд ли вернутся в Украину. Получив диплом иностранного вуза, они получают перспективы легальной официальной работы, скорее всего, "белыми воротничками" где-то в офисах в Европе", — отметил Василий Воскобойник.

В таком случае, подчеркнул эксперт, молодые украинцы будут получать заработную плату в 4-5 или даже в 10 раз больше, чем средняя зарплата в Украине.

"Это будет главным фактором, который будет влиять на возвращение украинцев на родину", — подытожил он.

Напомним, общественный деятель, основатель одного из крупнейших благотворительных фондов в Украине Сергей Притула считает, что украинцы не будут возвращаться из-за границы только потому, что появилось новое министерство, призванное их вернуть. Но для этого в Украине должны быть созданы условия.

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