"Возвращение на государственном уровне": оккупанты запустили новый фейк о русском языке в Украине

Оккупанты распространяют манипулятивные сообщения в Сети. Главный тезис – русский язык возвращается в Украину на законодательном уровне. В то же время это фейк, поскольку закон о нацменьшинствах не говорит о распределении языка РФ на территории нашего государства.

Об этом сообщают в телеграмм-канале SPRAVDI.

Как отмечается, фейковые сообщения распространяются в соцсети TikTok. Главный ложный нарратив — закон о нацменьшинствах гарантирует права на использование русского языка наряду с государственным.

“Правда: в обновленном законе говорится, что учебные заведения могут выбирать язык обучения нацменьшинств, но это должен быть официальный язык ЕС, отметили журналисты проекта “Без лжи”. Положения законопроекта не применяются к России, отмечала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Например, по телевидению по-русски можно транслировать все еще не более 30% от продолжительности программы или ее части”, — пишет телеграмм-канал.

Там также добавили, что в Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, идентифицирующего себя как российское меньшинство. Есть только граждане Украины, которые говорят по-русски.

Напомним, что пользователи соцсетей в последнее время распространяют сообщения о том, что Православная церковь Украины канонизировала пса Патрона. Однако эта информация – фейк.

Читайте ведущие новости дня: