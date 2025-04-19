Возвращение пленных: Лубинец рассказал, кого удалось забрать вне обмена

Пасхальный обмен пленными / © СБУ

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В преддверии Пасхи, 19 апреля, еще 277 воинов вернулись домой из российского плена.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

«53-й обмен, организованный сотрудниками Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Служба внешней разведки Украины и нашего института. Вообще обмен состоялся 246 на 246. 31 бойца мы забрали вне обмена, все они тяжело ранены и это, наверное, у нас второй случай, когда российская сторона подтвердила и сделала то, что обещала, что мы вышли на репатриацию тяжело раненых вне обменных процессов», — объяснил он.

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Общее количество 277 также, по словам Лубинца, удалось не просто договориться, а в конце концов зафиксировать принципы возвращения: и в первую очередь мы пытаемся вернуть тех, кто дольше всего в плену и кто тяжело болен.

«224 общего количества — это вернулись те ребята, которые в плену с 22-го года. Более 80 — это представители Национальной гвардии Украины, 55 — это военнослужащие воинской части, 30-57 — это АЗОВ. Есть еще больше, 220 — это двухтысячный год рождения и младше. То, на что обратили внимание мои сотрудники, традиционно всегда во время обменных процессов присутствуют физически мои сотрудники», — рассказал Лубинец.

Сотрудники омбудсмена проводят первый опрос, общаются, затем фиксируются факты нарушения прав военнослужащих со стороны РФ, пока они находились в плену.

«Обратили внимание на то, что традиционно все очень бледные, такое впечатление, что их держали только в помещениях, не выпускали на воздух, не было доступа солнечного света. Было точно зафиксировано недостаточное оказание медицинской помощи, питания», — отметил он.

По словам Лубинца, есть традиционные нарушения, это условия содержания, недопуск представителей Международного комитета Красного Христа, не давали возможность писать письма своим родным и близким. Потому традиционно мы фиксируем эти нарушения. И сразу во время каждого обмена проводится работа по наработке последующих обменов.

«Я скажу откровенно, что у нас традиционно помогает нам объединенные Арабские Эмираты и непосредственно президент Украины, вовлеченный в эти процессы. Мы пытались сделать этот обмен как можно раньше. Я не скажу, что прямо накануне Пасхи стояла задача совершить большой обмен. У нас задача стоит выйти на системную работу, чтобы каждый месяц происходили обменные процессы даже быстрее. И скажу откровенно, в который раз я публично подчеркиваю, что украинская сторона прилагает максимальные усилия, приобщает партнеров. Мы предлагаем проводить большие обменные процессы. Увидим, что будет в будущем», — резюмировал омбудсмен.

Отметим, что среди освобожденных из российского плена 277 украинских защитников большинство составляют молодые люди после 2000 года рождения.