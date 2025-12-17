Возвращение после СОЧ: когда прекращается преступление

Военный / © Pixabay

Момент обращения военнослужащего, самовольно покинувшего место службы (совершил преступление СОЧ), в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос дальнейшего прохождения им службы свидетельствует о прекращении этого преступления.

Об этом сообщили в Верховном суде.

В сообщении ведомства отмечается, что такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда (КУС ВС), рассмотрев дело военнослужащего, которого местный суд признал виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК Украины за самовольное уход места службы без уважительных причин.

Согласно сообщению, суд первой инстанции из в. 75 УК Украины уволил осужденного от отбывания меры принуждения с испытанием. Апелляционный суд отменил этот приговор в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

В кассационной жалобе в Верховный суд защитник утверждал, что Апелляционный суд неправомерно ухудшил положение осужденного.

«Отменяя приговор апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что, по материалам уголовного производства, приговорен к тому, как сообщил в мае 2023 года ТУ ГБР о самовольном покидании места службы, по этому же поводу 15 августа 2022 года», — подчеркивают в Верховном Суде.

В своем обращении, как отмечают в суде, военный изложил обстоятельства ухода из воинской части и просил решить вопрос о дальнейшем прохождении военной службы.

«Согласно сообщению Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка с 12 октября 2022 года поданное заявление для рассмотрения было направлено в Донецкий зональный отдел. Приведенные документы приобщены к делу в ходе судебного разбирательства, их принадлежность и допустимость стороны не оспаривали», — уточняется в сообщении.

Эти фактические данные, как объясняют в суде, не получили должной оценки по результатам апелляционного производства, хотя влияют на общую справедливость принятого судебного решения.

Напомним, в Верховной Раде готовятся рассмотреть законодательные изменения об ответственности за самовольное уход от воинской части. Речь идет о введении ограничений, похожих на применяемые к должникам по уплате алиментов.