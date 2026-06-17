Возвращение после СОЧ может пройти по новым правилам: какие условия важны

СОЧ / © скриншот с видео

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В Украине запустили экспериментальный механизм добровольного возвращения на службу для военных, самовольно покинувших часть или дезертировавших. Он предусматривает возможность избрать подразделение, восстановить денежное и социальное обеспечение, а также при определенных условиях избежать уголовной ответственности.

Об этом говорится в материале “Судебно-юридической газеты".

Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, через несколько дней через приложение "Армия+" уже подали почти 200 рапортов на возвращение из СОЧ. Из них 51 согласовали, а военные получили возможность продлить службу в избранных подразделениях.

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Кто может воспользоваться новыми правилами

Право на участие в проекте имеют военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта, самовольно покинувшие часть или дезертировавшие.

Упрощенный порядок распространяется только на тех, у кого СОЧ зафиксирован до 12 июня 2026 года. Если самовольное оставление части произошло 13 июня 2026 или позже, механизм выбора части не применяется. В таком случае возврат будет производиться на общих основаниях без дополнительных преференций.

Воспользоваться правом на выбор подразделения можно до 20 сентября 2026 года. После этой даты процедура станет сложнее: возврат будет происходить через батальоны резерва и судебные процедуры.

На практике это может означать более долгое ожидание возобновления службы, задержку с выплатами и отсутствие возможности влиять на то, куда направят военного.

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Как подать рапорт на возвращение

Основным инструментом для представления рапорта является приложение Армия+. Для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта также сохраняется возможность подать документы через центры рекрутинга или непосредственно в избранную воинскую часть.

Для ВСУ и ДССТ процедура предусматривает выбор воинской части из утвержденного Министерством обороны перечня. Перевод возможен только в пределах той же структуры: из ВСУ — в ВСУ, из ДССТ — в ДССТ.

После представления рапорта его должны рассмотреть в течение семи календарных дней. Если рапорт согласован, в приложении "Армия+" появляется статус "В дороге" в виде белой ленты. Он дает военнослужащему право в течение пяти суток беспрепятственно прибыть в новое место службы.

Какие правила действуют для Нацгвардии

Для военнослужащих национальной гвардии процедура отдельная. Обязательным условием является рекомендательное письмо от воинской части, в которую планируется перевод. Такой документ действует в течение одного месяца.

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Рапорт военного НГУ рассматривают до 96 часов. После согласования начинается отдельный этап – подготовка и подписание приказа командующего Нацгвардией о переводе. Это может занять до 72 часов.

Только после уведомления о подписании приказа военный должен прибыть в новую часть в течение 48 часов. То есть, 72 часа на оформление приказа и 48 часов на прибытие не входят в 96-часовой срок рассмотрения рапорта.

Когда возобновляют выплаты

По прибытии в воинскую часть и официального зачисления в списки личного состава военнослужащий восстанавливает право на денежное довольствие.

Выплаты возобновляются после оформления соответствующих приказов по части. Обычно это может занять несколько дней, ориентировочно в пределах недели.

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Вещественное обеспечение также восстанавливается в соответствии с наличием имущества и норм поставки. Продовольственное обеспечение предоставляется с момента прибытия военного в часть или пункт приема личного состава.

Могут перевести в другую часть по возвращении

После зачисления в списки личного состава избранной воинской части военнослужащего не могут перевести в другую часть без его письменного согласия в течение шести месяцев.

Исключения предусмотрены только в случае ликвидации, расформирования или реорганизации воинской части, в которую его отнесли.

Могут задержать во время дороги к части

Подтвердить статус военнослужащего можно электронными или бумажными документами. В частности, это могут быть данные из приложения Армия+ или предписание рекрутингового центра.

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Такие документы подтверждают законность перемещения военного в часть. В то же время, они не являются полной гарантией от проверок полицией или Военной службой правопорядка.

Однако статус в Армия+ или бумажное предписание от рекрутингового центра является законным основанием для того, чтобы военного не задерживали во время следования в части.

Что будет с уголовным производством

Самовольное оставление части является уголовным правонарушением. Добровольный возврат на службу может дать основания для освобождения от уголовной ответственности или закрытия производства, но это не происходит автоматически.

Каждый случай рассматривается индивидуально в пределах уголовного процесса. К этому могут быть привлечены следственные органы, прокурор, а при необходимости суд.

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Часть 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность избежать уголовной ответственности для военнослужащих, впервые совершивших СОЧ или дезертирство во время военного положения.

Для этого должно быть выполнено несколько условий: военный добровольно обращается к следователю, прокурору или суду, заявляет о намерении вернуться на службу и имеет письменное согласие командира воинской части на продление службы.

Если у военного было несколько эпизодов СОЧ, вопрос освобождения от уголовной ответственности остается юридически неоднозначным.

Какую часть можно выбрать

Вернуться можно не в любое подразделение, а только в воинские части, включенные в утвержденный перечень.

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Для ВСУ и ГОСТ список определяет Министерство обороны Украины, для Нацгвардии — соответствующий орган управления НГУ. Полный список доступен при подаче рапорта в “Армия+”, а также на специализированном ресурсе szch.army.gov.ua.

Выбор возможен только в пределах той силовой структуры, где военный служил раньше. То есть военнослужащий ВСУ может вернуться только в подразделение ВСУ, военный НГУ — только в НГУ, а военнослужащий ДССТ — в ДССТ.

Если выбранная часть не входит в утвержденный перечень или принадлежит другой структуре, в возвращении по этому механизму могут отказать.

Находящийся в СОЧ военный может самостоятельно выбрать часть из предложенного списка и указать желаемую должность. Для военнослужащих НГУ перед представлением рапорта обязательно нужно получить рекомендательное письмо от избранной части.

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