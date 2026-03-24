Возвращение пуховиков: синоптик назвала точную дату резкого похолодания в Украине

Похолодание

В Украину в конце марта-начале апреля придет похолодание.

Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

«Дорогие украинцы, в ближайшие дни ловите теплую погоду и наслаждайтесь прекрасными весенними градусами! Потому что с 31 марта-1 апреля придет похолодание», — написала синоптикиня.

Весеннее тепло и неожиданная полоса холода: прогноз на 25 марта

В Украине идет период теплой погоды, однако уже вскоре синоптическая ситуация изменится. Синоптикиня Наталья Дидденко рассказала в Facebook, чего ожидать украинцам в среду, 25 марта, и когда готовиться снова доставать теплые куртки.

Погода в Украине

В среду, 25 марта, в большинстве областей сохранится комфортная температура — днем столбики термометров поднимутся до +12…+16°C. Однако синоптическая карта фиксирует интересную аномалию: через Полтавщину, Харьковщину и Кропивницкий до Крыма протянется «полоса холода», где температура не превысит +7…+11°C.

Осадки в большинстве регионов маловероятны, только на юго-востоке страны возможен небольшой дождь. Наталья Дидденко советует использовать эту неделю для бытовых дел, например мытье окон к Пасхе, ведь вскоре погода испортится.

Уже с 31 марта — 1 апреля ожидается ощутимое похолодание, что вполне логично перед Вербным воскресеньем.

Полоска холода вытянется от Полтавщины-Харьковщины через Кропивницкий вплоть до Крыма, вдоль нее +7+11 градусов / © Наталия Диденко / Facebook

Погода в Киеве

В Киеве среда, 25 марта, будет сухой и солнечной. Воздух прогреется до +12…+14°C. Такое тепло будет держаться еще несколько дней, однако горожанам стоит учесть завершение отопительного сезона, которое официально стартует именно сегодня.

Поскольку в квартирах станет прохладнее, а впереди апрельское понижение температуры, синоптики ня советует не прятать далеко теплые домашние вещи и верхнюю одежду.

Напомним, с 24 по 28 марта Киев и Киевскую облать ждет настоящий температурный прорыв и стабильная сухая погода. Столбики термометра поднимутся до +14-19°C.

В то же время в Киеве от 24 марта официально завершают отопительный сезон. Соответствующее решение приняли городские власти, учитывая потепление и необходимость экономии энергоресурсов.