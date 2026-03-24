Возвращение пуховиков: синоптик назвала точную дату резкого похолодания в Украине
Синоптик Наталья Диденко советует не прятать теплую одежду и завершить Пасхальную подготовку в ближайшие дни, поскольку с 31 марта погода существенно испортится.
В Украину в конце марта-начале апреля придет похолодание.
Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.
«Дорогие украинцы, в ближайшие дни ловите теплую погоду и наслаждайтесь прекрасными весенними градусами! Потому что с 31 марта-1 апреля придет похолодание», — написала синоптикиня.
Весеннее тепло и неожиданная полоса холода: прогноз на 25 марта
В Украине идет период теплой погоды, однако уже вскоре синоптическая ситуация изменится. Синоптикиня Наталья Дидденко рассказала в Facebook, чего ожидать украинцам в среду, 25 марта, и когда готовиться снова доставать теплые куртки.
Погода в Украине
В среду, 25 марта, в большинстве областей сохранится комфортная температура — днем столбики термометров поднимутся до +12…+16°C. Однако синоптическая карта фиксирует интересную аномалию: через Полтавщину, Харьковщину и Кропивницкий до Крыма протянется «полоса холода», где температура не превысит +7…+11°C.
Осадки в большинстве регионов маловероятны, только на юго-востоке страны возможен небольшой дождь. Наталья Дидденко советует использовать эту неделю для бытовых дел, например мытье окон к Пасхе, ведь вскоре погода испортится.
Уже с 31 марта — 1 апреля ожидается ощутимое похолодание, что вполне логично перед Вербным воскресеньем.
Погода в Киеве
В Киеве среда, 25 марта, будет сухой и солнечной. Воздух прогреется до +12…+14°C. Такое тепло будет держаться еще несколько дней, однако горожанам стоит учесть завершение отопительного сезона, которое официально стартует именно сегодня.
Поскольку в квартирах станет прохладнее, а впереди апрельское понижение температуры, синоптики ня советует не прятать далеко теплые домашние вещи и верхнюю одежду.
Напомним, с 24 по 28 марта Киев и Киевскую облать ждет настоящий температурный прорыв и стабильная сухая погода. Столбики термометра поднимутся до +14-19°C.
В то же время в Киеве от 24 марта официально завершают отопительный сезон. Соответствующее решение приняли городские власти, учитывая потепление и необходимость экономии энергоресурсов.