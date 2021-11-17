Возвращение школ к очной учебе: Шмыгаль обратился к представителям местных властей

Возвращение школ к очной учебе: Шмыгаль обратился к представителям местных властей

Премьер подчеркнул, что большинство учителей уже вакцинировались.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти возобновить очное обучение в школах.

Об этом глава правительства заявил 17 ноября на заседании Кабмина.

Шмыгаль убежден, что, несмотря на большое количество случаев коронавируса, очное обучение должно возобновиться.

"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", — заявил он.

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