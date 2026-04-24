Возвращение снега и еще более сильная волна похолодания: Украину накроет двойной удар стихии

Синоптики дали прогнозы погоды в Украине на выходные, 25-26 апреля / © pexels.com

Реклама

На выходных, 25-26 апреля, погода в Украине будет крайне переменчивой, ведь противостояние циклонов и антициклонов принесет чередование кратковременного тепла с резкими арктическими похолоданиями.

Синоптики предупреждают о ночных заморозках, сильных порывах ветра и весенних дождях, которые охватят большинство регионов в течение выходных. Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине на ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что на выходных погода в Украине будет нестабильной.

Реклама

В субботу, 25 апреля, ночь пройдет без осадков, утром вероятны заморозки. Днем пройдут небольшие дожди в северной части Украины, на остальной территории осадков не предвидится. Температура воздуха в течение дня поднимется до +11…+15 градусов тепла, в южной части и в западных областях ожидается от +14 до +18 градусов выше нуля.

В воскресенье, 26 апреля, теплая погода отступит перед натиском холодного атмосферного фронта: днем станет прохладнее — ожидается от +9 до +12 градусов тепла. Однако на юге, востоке и части центральных областей страны тепло удержится — там ожидается от +15 до +19 градусов тепла.

«Атмосферный фронт в воскресенье будет тянуть за собой своих надоедливых родственников, осадки, которые будут преимущественно в виде дождя. Однако на западе Украины из-за резкого похолодания может быть и снег. Все выходные будет оставаться порывистым, до сильного, со штормовыми порывами западный и северо-западный ветер, осторожно», — предупредила синоптик.

В то же время она отметила, что потепление в Украине следует ожидать от 5 мая.

Реклама

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 25 апреля в Украине все еще будет холодно — существенных изменений в температуре пока не предвидится.

В воскресенье, 26 апреля, в страну придет короткое потепление: ночью столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +13…+18 градусов выше нуля.

Синоптики прогнозируют холодную и ветреную погоду на 25-26 апреля в Украине / © unsplash.com

Однако уже с 27 апреля снова похолодает. На севере и востоке страны ночью вероятны заморозки, а днем температура будет держаться в пределах от +8 до +15 градусов выше нуля.

Между тем начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует ночью 25 апреля заморозки до -2 градусов мороза. Днем будет маловетреная и солнечная погода, а температура воздуха составит от +13 до +15 градусов тепла.

Реклама

В воскресенье, 26 апреля, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла.

«Днем, как «на заказ» — долгожданное потепление до 16-18°, но кратковременно. Ведь холодный атмосферный фронт с северо-запада стремительно изменит погоду. И снова: дожди, местами грозы, град, шквалы и адвекция арктического воздуха из северных широт. Температурный фон снизится на 5-7°», — предупредил синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, 25-27 апреля холодную погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты, которые периодически будут перемещаться с северо-запада и открывать к нам путь новым порциям холодного воздуха.

«Давление будет испытывать колебания, порывистый ветер с юго-западного будет менять направление на северо-западное и усиливать ощущение холода», — предупредили метеорологи.

Реклама

Погода в Украине 25 апреля

В Украине 25 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, преимущественно без осадков, лишь в северных областях днем местами пройдет небольшой дождь

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит от +1 до +7 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +11 до +16 градусов тепла.

Погода в Украине 25 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время украинцев предупреждают о заморозках. Ночью 25 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе вероятны заморозки до -3 градусов мороза. В этих областях объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

На остальной территории, кроме запада, на поверхности почвы буду заморозки до -5, что соответствует первому уровню опасности, желтому.

Реклама

Погода в Киеве

В Киевской области и городе Киеве 25 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем — от +11 до +16 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +3 до +5 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 25 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов ниже нуля. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о заморозках на Киевщине 25 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В ближайшие дни погода в Одесской области будет переменчивой из-за смены атмосферных фронтов. В четверг, 25 апреля, ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер, который утром будет северо-западным, днем изменит направление на юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Реклама

В Одессе ночью термометры покажут от +5 до +7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +15 градусов тепла. По области ночная температура будет колебаться от +2 до +7, тогда как днем ожидается до +13…+18 градусов выше нуля, а на юге региона — до +21.

В течение 25-26 апреля регион будет находиться под влиянием циклона XIMENA, который обусловит облачность, а днем 26 апреля принесет дожди и одиночные грозы. В этот период ночная температура составит от +5 до +10 градусов тепла, а дневная будет держаться в пределах от +15 до +20 градусов ниже нуля.

Однако с 27-28 апреля ситуация изменится: на смену циклону придет антициклон ULI. Он принесет прояснения, но вместе с ними и похолодание. Ночи станут холоднее — синоптики прогнозируют от +1 до +6 градусов тепла, при этом на поверхности почвы местами возможны заморозки до -2. Днем температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла.

Погода в Одесской области 25-29 апреля / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 25 апреля погоду будет определять южная часть циклона с центром над Балтикой.

Реклама

В области будет облачная погода с кратковременными прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 9 — 14 м/с, днем местами порывы 15 — 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +15 до +20 градусов тепла. Во Львове температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов тепла ночью, днем ожидается от +16 до +18 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках в ближайшие дни: 27-29 апреля ночью ожидаются заморозки до -5 градусов ниже нуля, во Львове ожидается до -2 градусов мороза. В регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о заморозках на Львовщине 27-29 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 25 апреля будет пасмурная погода, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Реклама

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от 0 до +5;

днем от +13 до +18 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +1 до +3;

днем от +14 до +16 градусов выше нуля.

Также синоптики предупреждают о заморозках: 25 апреля ночью и утром в городе Днепр и по Днепропетровской области ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до -2 градусов ниже нуля. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове

В субботу, 25 апреля. жителей Харьковской области ждет облачная погода с периодическими прояснениями. Существенных осадков в этот день не предвидится, однако синоптики предупреждают о сильном ветре. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а в дневное время его порывы местами будут достигать 15-20 м/с.

Реклама

Ночь будет достаточно холодной: по области ожидаются заморозки в пределах от 0 до -5 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В самом Харькове также обойдется без осадков. Ветер будет юго-западным, умеренным. Ночью в городе возможны заморозки до -2, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +12…+14 градусов тепла.

Погода в Черкассах

25 апреля погодные условия в Черкасской области будут определяться влиянием южной периферии циклонов XIMENA и YLVI, сообщают в областном гидрометцентре. Благодаря изменению воздушных потоков на юго-западные в регион начнет поступать более теплая воздушная масса, что обеспечит заметное повышение температуры в дневное время.

В течение суток сохранится облачная с прояснениями погода, а существенных осадков не ожидается. Хотя днем столбики термометров поднимутся до +11…+16 тепла, ночь все еще будет оставаться холодной: в периоды прояснений возможны заморозки в воздухе до -2 градусов мороза.

Реклама

Напомним, синоптики рассказали какой будет погода в мае в Украине и ожидать ли дождей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.