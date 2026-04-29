Возвращение снега и удар стужи с "минусами": Украину накрывает опасный удар стихии - прогноз
Украина оказалась в плену арктического воздуха, что принесло ночные заморозки и даже мокрый снег.
В Украине удерживается холодная воздушная масса арктического происхождения, которая обуславливает в стране холодную погоду с ночными заморозками и дневными осадками.
ТСН.ua предлагает узнать подробнее, какой будет погода в Украине 29 апреля.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 29 апреля шквальный ветер в Украине утихнет, однако холодная погода в стране пока останется. По словам синоптика, ночью ожидаются заморозки, а максимальная температура воздуха днем составит от +7 до +10 градусов тепла. На юге и юго-востоке ожидается от +9 до +13 градусов тепла.
«Выделить какую-то часть Украины, где бы завтра, в среду, было все сутки сухо, сложновато — практически повсюду есть вероятность осадков. Причем на севере и западе дождь возможен с мокрым снегом», — предупреждает Диденко.
В то же время она прогнозирует, что потепление следует ожидать на выходных — в субботу и воскресенье температура воздуха прогреется до +12…+16 градусов тепла. Однако в воскресенье, в южной части из-за дождей снова похолодает — ожидается от +8 до +11 градусов тепла.
Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что нынешний апрель из-за аномальной прохлады и частых заморозков может войти в пятерку самых холодных за последние три десятилетия. По словам синоптика, до конца рабочей недели область будет оставаться в плену арктического воздуха, поэтому среднесуточная температура будет на 7-9 градусов ниже нормы, что больше соответствует концу марта.
Каждую ночь ожидается снижение температуры в воздухе до -3 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше отметок +7…+12 градусов тепла.
Тем временем синоптик Иван Семилит прогнозирует потепление в Украине в начале мая.
«1-2 мая преимущественно сухо. А еще — без минуса в воздухе в темное время суток. Ночью 1-2 мая мы ожидаем уже в пределах +1 +7° тепла. В большинстве областей будут сохраняться заморозки 0 -3°, но это только на поверхности почвы. Дневная температура воздуха повысится сначала до +7-13°, а в субботу, 2 мая, будет достигать +16°», — рассказал синоптик.
Также синоптик отметил, что в восточных и северо-восточных областях все еще будет прохладнее. Однако в Закарпатской области в конце недели синоптики прогнозируют до +19 градусов тепла.
«В дальнейшем (в Украине — Ред.) ожидается повышение температуры, а именно ночью от +1-7° до +5-11°, а днем максимумы будут колебаться от +12-18° до +17-23°», — отметил метеоролог.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют пасмурную погоду в Украине на 29 апреля. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны дожди. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -3 градусов тепла, температура днем составит от +6 до +11 градусов тепла, на Закарпатье столбики термометров будут показывать до +14. В южной части ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается до +14 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают, что в течение ночи 29 и 30 апреля почти по всей территории страны, за исключением побережья морей и Крыма, ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов. В связи с этим во многих областях страны объявлен второй, оранжевый уровень опасности.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае.
