В Олешках были проведены репатриационные действия / © Фото из открытых источников

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Во временно оккупированных Олешках были проведены репатриационные действия. В режиме тишины из морга Олешковской больницы вывезли тела погибших граждан.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе специальной пресс-конференции рассказал об итогах гуманитарной миссии в Олешках.

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Также репатриационные действия были проведены в Олешках и близлежащих территориях. Во время репатриации унесли тела погибших, как военных, так и гражданских.

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«Сейчас у нас есть договоренность с российской стороной, что все тела, чьи родные проживают в Украине, будут доставлены в Украину, как мы это делаем каждый месяц. У нас происходит репатриация и наших погибших Героев, Героинь, которые защищали наше государство. Их тела возвращает российская сторона. Здесь будет применен такой же маршрут, как мы уже используем», — сообщил Лубинец.

Гуманитарная операция в Олешках — главное:

31 октября завершилась гуманитарная операция по эвакуации жителей оккупированных Олешек. Президент Владимир Зеленский заявил, что сотни украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию из-за границы на Черниговщине.

Благодаря режиму тишины, который был введен 27 октября, удалось разминировать дороги, доставить в город гуманитарную помощь и медицинское оборудование, а также эвакуировать гражданских. Зеленский поблагодарил США и первую леди Меланию Трамп за посредничество.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что все эвакуированные находятся в безопасности. Среди спасенных — пожилые люди и маленькие дети. Старшей эвакуированной женщине 94 года, а самому младшему ребенку — только год.

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В то же время из оккупированных Олешков эвакуировали не всех желающих. Там до сих пор остаются гражданские, желающие эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Часть маломобильных и лежачих людей так и осталась дома, кто-то испугался потенциальных фильтрационных мер со стороны российских оккупантов, а жители близлежащих деревень просто не успели пробиться в пункты сбора из-за плотно заминированных автодорог.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ответил, будет ли продление гуманитарного перемирия в Олешках, которое длилось пять дней. По его словам, работа над возможным продолжением гуманитарных инициатив продолжается. В частности, он обсуждает этот вопрос с российской стороной.

В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков уже сделал заявление, что Москва пока не планирует осуществлять новые гуманитарные операции по примеру эвакуации из временно оккупированных Олешков в Херсонской области.

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