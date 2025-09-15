Возвращение наказаний за СОЧ: Михайлова высказала свое мнение

Алина Михайлова

Рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности за СОЧ. Военная Алина Михайлова высказала свое мнение по поводу решения.

Об этом начальница медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутат Киевсовета Алина Михайлова сказала в интервью «Украинской правде».

Должен быть другой подход

По данным Михайловой, в ее подразделении и в целом в бригаде очень много СОЧ, хотя там осуществляют активный рекрутинг. Молодежь активно приходит по контракту 18+ с миллионом выплаты, а затем идет в СОЧ. Люди доходят до фронта, понимают, что здесь все выглядит совсем не так, как в рекламе. Пехота, отмечает Михайлова, — это очень страшно.

«Когда закон прошел первое чтение, у меня к нему сформировалось неоднозначное отношение. С одной стороны — воевать некому, пустые посадки — одну позицию держат по три человека. Согласно моей внутренней аналитике и открытым источникам, которые дает нам ГУР, в армии России сейчас около 4 миллионов человек, из которых 2 миллиона — это резерв объяснила депутат.

В украинской же армии такие цифры:

800 тысяч человек в целом (вместе с тыловиками, логистами и т.п.);

около 200-300 тысяч участвуют в боях;

250 тысяч человек в СЗЧ, из них государство вернуло в строй всего 29 тысяч, хотя людям дали возможность вернуться в любое подразделение.

«В то же время даже у меня в медслужбе есть человек, который пришел из 25-й бригады к нам по СЗЧ. Мы открыты ко всем СОЧникам, никто их не булит. Но люди не торопятся возвращаться. Почему? Редко это просто потому, что „не хочу воевать“, — объяснила Михайлова.

Обычно, как это бывает: ты выходишь на позицию на 3 дня, ожидая, что тебя заменят. А замены нет — она пошла в СЗЧ. И тебе говорят: «Посиди еще неделю».

«Пацаны, сидящие на позициях по 2–3 недели без ротации, вернувшись на отдых на 3 дня, 100% побегут. Раненый, который 2 недели ждал эвакуации, сейчас вылечится, но где гарантия, что после такого он не пойдет в СОЧ?

Так происходит, добавляет она, потому что не кем менять людей на этих позициях. А не кем менять из-за того, что провалена мобилизационная кампания и политика в государстве.

«Сейчас государство закручивает гайки: СОЧ — все в криминалитет. А вы вглубь копнули, почему люди идут в СОЧ? Выходит, что мы в ловушке, мы загнаны в угол. Мое мнение — нам нужны люди, которые ушли в СОЧ, их нужно возвращать. Но если они не вернулись за год, который им дали, то не вернутся, даже если им впаяют 10 лет. Люди хотят жить, и это нормально. Они хотят сроков службы, и это тоже нормально. Я сама хочу сроков службы. Я 4-й год в армии…», — сказала она.

Михайлова риторически спрашивает: как 200-300 тысяч солдат могут воевать с 700 тысячами россиян, у которых еще 2 миллиона в резерве?

«Где наш резерв — за границей сидит? Вернем ли мы людей, которые сейчас ушли в СЗЧ, тем, что мы впаяем им 10 лет? Нет», — утверждает военная.

Цель государства — вернуть в строй 200 тысяч СОЧшников и не сделать новых. По словам Михайловой, это не делается. Дело в том, что должна быть проведена справедливая мобилизация для всех. Как подчеркивает Михайлова, получается, что кто-то в 2022 году «прыгнул в этот вагончик», чувствуя что-то внутри, из патриотических соображений, а кто не прыгнул и спокойно живет — его никто не трогает.

«Буквально перед нашей с вами встречей я читала пост человека, схваченного ТЦК. Он спрашивает моего побратима: можно к вам? Конечно, без вопросов. Но его распределили в другую бригаду. Побратим звонит в ТЦК, можно ли этого человека в его подразделение. „Конечно, — говорят там. — 8 тысяч долларов“. Или 30 тысяч, если служить не хочет», — констатировала Михайлова.

Она признается: если бы лично не знала действующих лиц этой истории, подумала бы, что это фейк.

«У нас пацаны говорят: пойдя в СОЧ, ты сядешь в тюрьму и будешь иметь срок от 5 до 10. А здесь, пока ты не погибнешь или не испытаешь тяжелое ранение, у тебя нет выхода. Психологически это убивает. Люди говорят: мы хотим жить, строить семью. Я тоже желаю. А я, значит, сижу, и так же мои собратья, у которых есть дети… У нас есть боец, у которого 5 детей, и он все равно пошел добровольцем. Он видит их 40 дней в году», — завершила военная.

Напомним, в Украине озвучили количество открытых дел за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство.

Так, по состоянию на июль 2025 г. с начала полномасштабного вторжения открыли:

более 200 тысяч дел — СОЧ;

более 50 тысяч — дезертирство.

Примечательно, что только за семь месяцев 2025 зарегистрировано 110511 производств по статье о СОЧ.