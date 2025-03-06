Возвращение украинцев из-за границы: есть ли соответствующая программа и на что пойдут 150 млн. грн.

Пока нет никакой конкретики относительно Министерства единства и программы по возвращению людей из-за рубежа. При этом напрасно тратятся сумасшедшие деньги, которые могли направить, например, на поддержку переселенцев.

Об этом сказал Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации.

"Такие выделения денег не сопровождаются понятными действиями и планами, которые должны утверждаться по крайней мере Правительством. Никакой программы по возвращению наших людей на сегодняшний день не существует. Поэтому эти расходы выглядят по меньшей мере странными. На самом деле это абсолютное расточительство. Или нет понимания, или я желаю открыть формально эти хабы, достичь результатов в открытии."

Он добавляет, что люди в Минединстве просто не понимают, как нужно стимулировать украинцев возвращаться из-за границы после завершения войны. Андрющенко отмечает: сегодня нам как никогда нужна поддержка находящихся в Европе людей, чтобы демонстрировать единство, отстаивать права и желания Украины бороться дальше.

"Мы не видим, чтобы Минъединение возглавляло эти движения. И на это непонимание мы тратим 50 млн грн. Это немало. 100 семей внутренних переселенцев могли получить жилье в Украине", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним. Кабмин принял решение о выделении 150 миллионов гривен на программу содействия возвращению украинских беженцев из-за границы.

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