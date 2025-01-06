Возвращение украинцев из-за границы: в правительстве сообщили, прибегнут ли власти к принуждению

Власть стремится, чтобы возвращение граждан было как можно легче.

Украина не будет осуществлять принудительные меры по возвращению своих граждан домой из-за границы. В настоящее время за пределами страны находится миллионы украинцев.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев во время телемарафона.

"Это большая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за границей, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение исключительно добровольное, никаких принудительных мер не будет осуществляться", — заявил министр.

С целью возвращения украинцев в ключевые страны их проживания будут созданы "хабы единства" – департаменты Агентства национального единства. Они появятся в Германии, Великобритании, Польше, Австрии, Чехии и т.д. В частности, такие хабы будут предоставлять украинцам за границей доступ к связи с Родиной и украинскому рынку труда.

Напомним, ранее Алексей Чернышев сообщал, что в Украину готовы вернуться 50% мужчин призывного возраста не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.

Читайте также: