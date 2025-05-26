Возвращение украинских беженцев: социолог рассказал, чего ожидать после войны

Украинские беженцы

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Украинские беженцы уже обустроили свою жизнь за границей. При отмене военного положения выедут для воссоединения семей столько же, сколько вернутся.

Об этом в интервью сказал директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Как отметил социолог, вопрос возвращения беженцев сложен для исследования.

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«Так как ты обращаешься к среднестатистическому беженцу за границей: ты хочешь вернуться в Украину? „Да, конечно“. А как ты оцениваешь шансы, что ты вернешься, при каких условиях? И тогда как исследователь начинаешь копаться и понимаешь, что человек уже настолько увяз в новых обстоятельствах, новых реалиях своей жизни, что о возвращении уже не так однозначно идет речь. Чтобы не сказать, речь не идет», — рассказал он.

По данным Антиповича за 2023 год, 60% беженцев — это люди с востока и юга Украины. «Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области. Если мы возьмем этот пояс, то куда возвращаться людям? Сразу вопрос: где остановится война, будет ли куда возвращаться? — сказал он.

Социолог подчеркнул, что через три года в Польше, Германии или Италии украинцы выучили язык, нашли работу и устроили детей в садики.

«Однажды человек живет, он прошел уже определенный уровень адаптации к чему-то новому, новым обстоятельствам. И теперь человек все это должен бросить и вернуться в Украину, на новое место, где снова поиски работы, школы и так далее. Потому сказать, что украинский беженец сильно это будет хотеть делать, я, к сожалению, не могу», — сказал он.

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По его мнению, есть и другая сторона. «Разве львовяне не выезжали, или жители Ужгорода, Тернополя? прикупили себе что-нибудь в той же Польше», — добавил социолог.

Дополнительная миграция

Антипович также напомнил, что есть определенный процент мужчин, которые сейчас не выездные, но их жены и дети за границей.

«Откроется окно и они предпримут попытку уехать. Думаю, что все это будет в балансе. Сколько вернется, столько и уедет», — добавил он.

Социолог убежден, что отношение беженцев к Украине и украинской власти, если не такое же, то еще лучше.

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«И чем дальше географически, тем лучше. В Германии лучше, чем в Польше.

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