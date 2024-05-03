Возвращение украинских мужчин домой: в Чехии сделали заявление

Чехия не поддерживает украинцев призывного возраста, которые пытаются избежать военного призыва. В настоящее время в стране находится 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту из-за войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, ссобщает Novinky.

"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга", – сказал Липовский.

Возможности Праги ограничены, когда дело касается обязательного возвращения

"Чешское государство не имеет для этого правовых оснований. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что оно так решило", — отмечает эксперт по международному праву по юридическому факультету Карлового университета Вера Гонускова.

По ее словам, теоретический выход может быть в том, что Киев посылает повестку, а за границей лицо ее не выполняет. Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и потребовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления.

Путем могут быть и ограничения в выдаче паспортов. Впрочем, поскольку срок действия паспорта десять лет, то ожидать массового возвращения украинцев на родину не стоит.

"Каждый украинец, имеющий у нас временную защиту, обязан подтвердить это действительным проездным документом, где он имеет временную защиту. Если он этого не сделает, ему грозит штраф до пяти тысяч крон и возможность административного производства с целью депортации", – сказал спикер Управления внешней полиции Йозеф Урбан.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, может ли Украина прибегнуть к принуждению в вопросе возвращения военнообязанных в Украину.

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