Возвращение украинских мужчин из-за границы: что говорят в Евросоюзе и возможно ли это юридически

О том, что в Брюсселе разрабатывают новые правила пребывания украинцев в странах-членах Евросоюза стало известно весной прошлого года. ТСН.ua уже писал, что речь идет о так называемой дорожной карте скоординированного перехода от статуса временной защиты, который украинцы получили с начала полномасштабного российского вторжения, до национальных правовых статусов: разрешений на проживание на основе трудоустройства, образования, исследований, семейных обстоятельств и национальных статусов долгосрочного резидента.

В ЕС не скрывают, что это долгий процесс. Все 27 стран-членов должны не только подготовить для этого законодательную базу, но и сделать все так, чтобы не перегрузить свои миграционные органы из-за большого количества соответствующих заявок. Ведь с начала полномасштабного российского вторжения убежище в ЕС нашли 4,4 млн украинцев. В то же время еще два года назад европейские политики начали возмущаться относительно пребывания украинских мужчин призывного возраста в Европе.

Так, например, весной 2024 года вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выражал готовность помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Осенью того же года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ЕС прекратить социальные выплаты украинцам, которые подлежат призыву. После августа 2025 года, когда Кабмин своим постановлением разрешил выезд за границу украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, подобные заявления начали звучать и от немецких политиков. Не в последнюю очередь из-за того, что ФРГ все еще сохраняет социальные выплаты — 563 евро для одиноких взрослых.

Может ли ЕС в рамках перехода от временного к национальным правовым статусам ограничить возможность их получения украинскими мужчинами призывного возраста? И что о путях их возвращения говорят европейские и украинские юристы?

По запросу ТСН.ua в Еврокомиссии напомнили, что в сентябре 2025 года Совет ЕС одобрил Рекомендацию по подготовке к скоординированному переходу от временной защиты к национальным видам жительства. С тех пор в Евросоюзе продолжаются обсуждения, которые должны выйти на финишную прямую уже в мае этого года. Пока что в Брюсселе неохотно комментируют вопрос возможности ограничения для украинских мужчин призывного возраста права на получение действующей временной защиты в ЕС или разрешений на проживание в странах-членах в случае будущего скоординированного перехода.

В то же время, в соответствующей Рекомендации Еврокомиссия (ЕК) также призывает государства-члены разработать специальные программы добровольного возвращения украинцев, которые будут действовать в течение определенного периода и будут согласованы с украинским правительством.

«Многие украинцы, которые сбежали от войны, нуждаются в поддержке, чтобы иметь возможность вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь, позволив им осуществлять ознакомительные визиты в Украину. Условия этих ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС», — отмечается в объяснении Совета ЕС.

ТСН.ua уже писал, что с 27 марта 2026 года Норвегия, не являющаяся членом Евросоюза, ограничила предоставление временной коллективной защиты украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Министерство юстиции и общественной безопасности страны Астри Аас-Хансен объясняло это тем, что с осени 2025 года в Норвегию прибыло много переселенцев, особенно молодых мужчин.

Швейцария, которая также не является членом Евросоюза, еще с ноября 2025 не предоставляет статус защиты украинцам из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Все это, а также возможность ограничения предоставления статуса защиты в ЕС для украинцев, выезжающих после определенной даты, также обсуждается на уровне Евросоюза. Вместе с тем, пока в Брюсселе больше склоняются к тому, чтобы эти чувствительные вопросы каждая страна-член ЕС решала отдельно на своем национальном уровне.

Что касается пребывания в ЕС украинских мужчин призывного возраста, эта тема периодически то взрывается, то снова стихает как в Украине, так и в Евросоюзе. Так, например, 14 апреля этого года во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил поддержку «усилий Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС». Украинский президент в свою очередь отметил, что соответствующие службы Украины и Германии должны заниматься вопросом возвращения украинских мужчин, уехавших за границу незаконно.

В Миграционной службе ФРГ на запрос ТСН.ua ответили, что на сегодняшний день в Германии находятся 1,34 млн украинцев. Из них мужчин в возрасте от 18 до 63 лет — 349 520. На втором месте по количеству украинцев с временной защитой Польша — 966 600 человек, на третьем — Чехия — около 400 000. В целом в разных странах-членах ЕС более 1 млн украинских мужчин призывного возраста, получивших защиту в призывном возрасте. Причем за последний год этот показатель вырос на 16%. Эксперты это связывают с решением Кабмина с августа 2025 о разрешении на выезд за границу украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, которое было негативно воспринято рядом стран ЕС, прежде всего Германией, Польшей, Чехией и странами Балтии.

В январе этого года министр обороны Михаил Федоров заявлял, что на сегодняшний день в розыске ТЦК около 2 млн мужчин, еще 200 тысяч — в СЗЧ. В Верховной Раде время от времени раздаются инициативы по законодательному блокированию банковских счетов, запрету получения административных услуг, управлению авто и даже аресту имущества для уклоняющихся от мобилизации. Однако каких-либо конкретных законодательных инициатив украинские парламентарии еще не рассматривали. Только весной 2024 года МИД Украины временно приостанавливало предоставление консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста. Впоследствии все восстановили по новым правилам: оформить, например, новый загранпаспорт украинские мужчины призывного возраста могут только при наличии военно-учетного документа.

Что касается правового механизма возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста, которые, как сказал президент Зеленский, уехали за границу незаконно, все гораздо сложнее. Ни Украина, ни страны-члены ЕС не имеют соответствующей правовой базы и законодательства. ТСН.ua обратился к европейским и украинским юристам, чтобы разобраться, как Украина может или не может вернуть украинских мужчин призывного возраста.

Йованко Якубек-Лалик, доктор юридических наук, преподаватель факультета права и администрации Варшавского университета

По ее словам, согласно действующему польскому законодательству и праву ЕС нет правовых оснований для общего или автоматического возвращения украинских мужчин призывного возраста в Украину, даже если они покинули страну незаконно.

В разговоре с ТСН.ua она подчеркнула, что любой возврат должен рассматриваться сугубо в индивидуальном порядке из-за стандартных миграционных процедур, таких как решения, выдаваемые в соответствии с польским Законом об иностранцах (статьи 302–303).

«Однако такие решения должны соответствовать праву ЕС и Европейской конвенции по правам человека, включая запрет коллективной ссылки и принцип неотвратимости (non-refoulement). Важно, что большинство граждан Украины в Польше пользуются временной защитой согласно праву ЕС (Директива 2001/55/EC), что значительно ограничивает возможность их выдворения», — отмечает доктор Якубек-Лалик.

Если любой возврат будет иметь место, как подчеркивает Йованка Якубек-Лалик, оно должно проходить по строго регламентированным юридическим процедурам и теоретически могло бы состояться по двум сценариям.

Первый — возврат на основании миграционного законодательства:

на основании индивидуального административного решения;

с правом на апелляцию и судебный пересмотр;

с обязательным соблюдением основных прав ЕС.

Второй — экстрадиция на основании уголовного права:

на основании международного запроса Украины;

с оценкой польскими судами;

с учетом строгих ограничений, включая запрещение экстрадиции за политические правонарушения.

Относительно экстрадиции, эксперт указывает на существенное препятствие для следующих запросов: «На практике уклонения от призыва может считаться политическим правонарушением или правонарушением, связанным с конфликтом, что также существенно ограничивает возможность экстрадиции».

Кроме того, отвечая на вопрос ТСН.ua о том, существует ли у ЕС особое право на отказ от военной службы по соображениям совести, доктор Йованко Якубек-Лалик отметила, что такого явного, единого права на уровне ЕС не существует.

«Однако ЕСПЧ признал право на отказ от военной службы по соображениям совести защищаемым ст. 9 Европейской конвенции по правам человека (свобода мысли, совести и религии), в частности, в знаковом деле „Баятян против Армении“. Это означает, что лица могут при определенных обстоятельствах ссылаться на отказ от службы по соображениям совести перед ЕСПЧ. Но опять же это право не является абсолютным, его применение зависит от конкретных фактов каждого дела, и ЕСПЧ не препятствует государствам автоматически выполнять военные обязательства», — подытожила доктор Якубек-Лалик.

Юлия Данилова, украинская адвокат, специализируется на военном и уголовном праве

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день механизма возвращения из-за границы украинских мужчин призывного возраста только на основании их возраста или статуса военнообязанного нет. В разговоре с ТСН.ua адвокат отметила, что единственным правовым способом является международный розыск и экстрадиция.

«Это единственный действенный путь, но он работает только в рамках уголовного судопроизводства. Несмотря на то, что некоторые страны ЕС рассматривают возможность ограничения предоставления или продления вида на жительство (ВНЖ) для тех, кто не обновил данные в ТЦК, это не означает автоматическую депортацию», — подчеркивает Юлия Данилова.

Украинская адвокатка добавляет, что законная процедура возвращения лица против его воли возможна исключительно из-за экстрадиции. Основным основанием для инициации международного розыска граждан Украины является официальный запрос правоохранительного органа Украины, направленный в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине.

«В Украине вопрос экстрадиции регулируется не только Уголовным процессуальным кодексом и специальными законами, но и международными договорами. Одним из столь важных международных договоров является Конвенция об экстрадиции, к которой Украина присоединилась 18 октября 2022 года», — объясняет ТСН.ua Юлия Данилова.

Соответствующий процесс, по ее словам, состоит из следующих этапов:

уголовное производство в Украине — сообщение о подозрении (объявление лица в розыск, получение определения суда;

запрос в страну пребывания — Офис генерального прокурора направляет запрос в страну ЕС на основе международного ордера через Интерпол;

рассмотрение страны ЕС — представители полиции и прокуратуры проводят следственные действия с целью установления местонахождения разыскиваемого лица;

судебное разбирательство в ЕС — местный суд рассматривает дело и проверяет правомерность запроса.

«То есть он не просто проверяет факт „незаконного выезда“, а оценивает, не является ли преследование политическим, и не угрожают ли человеку пытки или бесчеловечное обращение. Большинство стран Европы придерживаются позиции, что экстрадиция за „военные преступления“ (уклонение от службы, дезертирство) не проводится, поэтому выдача маловероятна. Европейская конвенция о выдаче правонарушителей (ст. 4) прямо указывает, что выдача за правонарушения, согласно военным правам, не являющимся правонарушениями в соответствии с обычным уголовным правом, исключается», — объясняет Юлия Данилова.

Кроме того, по словам адвоката, незаконное пересечение границы часто рассматривается как административный проступок (ст. 204-1 КУоАП), однако за совершение уголовного преступления (ст. 332 УК) предусмотрено лишение свободы, что является основанием для запроса на экстрадицию.

Дата публикации 08:46, 15.04.26

Новости партнеров