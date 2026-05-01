Возвращение украинских мужчин из-за границы: в МИДе назвали условия

Украинские беженцы.

Возвращение граждан Украины из-за границы возможно только в добровольном порядке. В то же время, и Киев, и ЕС ищут стимулы для того, чтобы украинцы хотели возвращаться домой.

Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий в проекте Суспільного «Ремовского Интервью», комментируя заявления о возвращении назад наших граждан.

«Как принудительно кого-нибудь возвращать? Я могу подтвердить, что уже несколько лет мы ведем предметные разговоры с Еврокомиссией в целом. Речь идет не только об отдельных национальных правительствах, а об общих для ЕС решениях — о поиске программ и стимулов для возвращения людей», — сказал Тихий и добавил, что речь идет не только о мужчинах призывного возраста.

В то же время представитель МИД отметил, что «не готов спекулировать на тему», комментируя вопрос о том, не означает ли упомянутое Мерцом и Зеленским сотрудничество «соответствующих служб» взаимодействие между правоохранительными органами Украины и Германии.

«Я вам скажу, что и Мерц это тоже говорит на пресс-конференции потому, что его поджимает общественное мнение. В немецком обществе граждане спрашивают: „А что эти мужчины делают здесь?“. Поэтому он тоже реагирует на свою внутреннюю повестку дня и дает какой-то ответ своим гражданам», — добавил Тихий.

По его словам, есть много потенциальных подходов. В частности, финансовые стимулы, чтобы поощрить людей возвращаться на родину, ведь государство заинтересовано в этом.

«Это очень комплексный вопрос. Для этого нужны и условия безопасности в самой Украине. Если бы удалось добиться прекращения огня, это изменило бы эту динамику абсолютно», — добавил он.

Возвращение мужчин из-за границы — что известно

Во время рабочей поездки в Германию президент Владимир Зеленский сказал, что хотел бы, чтобы молодые украинские мужчины возвращались из-за ФНС. Однако, добавил он, в Украине действует закон, разрешающий выезд тем, кто не подлежит мобилизации. Кроме того, по словам главы государства, существует несколько важных факторов, чтобы украинцы возвращались домой.

В свою очередь немецкий канцлер Фридрих Мерц говорит, что Берлин солидарен с усилиями Киева по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, а потому готовит механизмы для возвращения украинских беженцев домой.

В то же время, депутат от «Слуги народа» Руслан Горбенко. заявил, что якобы уже единичны случаи принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из стран ЕС. По его словам, речь идет об частных случаях, связанных с нарушением законодательства в странах пребывания.

Между тем, глава ОП Кирилл Буданов отмечает, что украинцы не вернутся из-за границы просто так — без реальных гарантий безопасности и создания стабильной экономической почвы. Чтобы люди возвращались домой, государство должно развивать производство вместо продажи сырья и помогать бизнесу.

