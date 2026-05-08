Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснил, при каких условиях это возможно 2026 года

Украинские беженцы

Реклама

Значительная часть украинцев, которые находятся за рубежом, сохраняют тесную связь с родиной через имущество и бизнес. Именно эти факторы станут решающими в вопросе их возвращения после боевых действий.

Об этом рассказал эксперт в эфире телеканала «Киев 24».

По словам специалиста, наличие собственного жилья или работающего дела в Украине является мощным стимулом, сдерживающим людей от окончательной ассимиляции в других странах.

Реклама

Эксперт отмечает, что для многих украинцев единственным препятствием для возвращения домой является угроза жизни. Эта категория граждан готова отправиться в путь сразу после стабилизации ситуации.

«На самом деле очень много людей, которые находятся за границей, у них здесь жилье, у них какое-то имущество. У некоторых есть здесь и собственный бизнес. И единственное, что их удерживает от возвращения, это ситуация безопасная. Вот в тот момент, когда ситуация с безопасностью в Украине будет урегулирована, когда закончатся военные действия, это и будет та первая категория украинцев, которые начнут сразу возвращаться назад», — отметил он.

Второй группой, которая, скорее всего, выберет путь домой, станут те, кто не смог адаптироваться к жизни в новых странах. Речь идет о людях, которые не нашли работу и рассчитывали только на поддержку иностранных государств.

«Дальше будут возвращаться те, кто не социализировался, те, кто рассчитывали для себя, что они будут всю жизнь жить на социальную помощь за счет налогоплательщиков стран, где они находятся, и те, кто не трудоустроен, они вынуждены будут возвращаться именно потому, что им будет не за что там жить», — пояснил специалист.

Реклама

Кто может остаться в Европе навсегда

Наиболее сложной для возвращения остается категория украинцев, успешно интегрировавшихся в иностранное общество. Эти люди уже преодолели языковой барьер и нашли стабильную работу, полностью удовлетворяющую их потребности.

«А вот та категория людей, уже нашедших себе работу, выучили язык, работающие, и эта работа, которую они там получили, их удовлетворяет, ну вот их возвращение будет под огромным вопросом», — подытожил эксперт.

В правительстве заговорили о возвращении украинцев из-за границы — последние новости

Напомним, Украина и Европейский Союз продолжают обсуждать будущее украинцев, находящихся в странах ЕС под временной защитой из-за войны. Одним из ключевых вопросов остается возможное завершение действия этого механизма после марта 2027 г. и необходимость избежать правовой неопределенности для граждан Украины.

Украинская сторона отмечает, что возвращение людей домой должно быть исключительно добровольным и зависеть, прежде всего, от ситуации безопасности. Также Киев поднимает вопрос получения актуальных данных об украинцах в ЕС и развитии программ поддержки и интеграции граждан за границей.

Реклама

Также представители власти отмечали, что вопрос касается не только мужчин призывного возраста, а всех украинцев, которые находятся за границей из-за полномасштабной войны. Среди возможных механизмов рассматриваются финансовая поддержка, программы интеграции и создание безопасных условий для жизни в Украине.

Новости партнеров