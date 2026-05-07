Возвращение украинцев из-за границы: Киев хочет получить данные о своих гражданах в ЕС

Беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, во время которой ключевой темой стало будущее украинцев, находящихся в Европейском Союзе из-за войны.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Стороны сосредоточились на вопросе вероятного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года и на важности избежать правовой неопределенности и фрагментации подходов к гражданам, вынужденно находящимся в странах Европейского Союза из-за войны.

Реклама

Министр подчеркнул, что главным приоритетом Украины является создание условий для безопасного и добровольного возвращения граждан.

«Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил. Поэтому люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для пребывания в ЕС до того момента, пока не будут созданы условия для возвращения», — отметил Денис Улютин.

Отдельно он отметил, что для Украины важно получить данные по украинцам, которые находятся под временной защитой в странах ЕС. По словам Улютина, речь идет, в частности, об учете уязвимых категорий населения, что необходимо для планирования политики возвращения и подготовки громад к приему людей.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы легальной миграции, интеграции украинцев на рынке труда, сохранения человеческого капитала Украины для будущего восстановления и роль Центров единства как инструмента поддержания связи с украинцами за границей.

Реклама

Министр сообщил, что первый Unity Hub, открытый в Берлине, уже демонстрирует высокий спрос среди украинцев — за первые две недели работы там оказали около полутысячи консультаций.

Возвращение украинцев из-за границы — последние новости

Возвращение граждан Украины из-за границы возможно только в добровольном порядке. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. В то же время, и Киев, и ЕС ищут стимулы для того, чтобы украинцы хотели возвращаться домой.

Уже в мае Еврокомиссия должна представить изменения в программу временной защиты украинцев в ЕС, которые могут вступить в силу в марте 2027 года.

Новости партнеров