Возвращение украинцев в возрасте 16–19 лет из-за границы: чиновник Минобразования удивил статистикой

Украинские дети за границей / © ТСН.ua

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Большое количество молодежи в возрасте 16–19 лет возвращаются из-за границы в Украину.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью «Телеграфу».

Чиновник отметил, что приедут те, кто не боится перемен и видит себя как фактор этих перемен.

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«У нас Государственная пограничная служба собирает очень общую статистику по несовершеннолетним гражданам, которые пересекают границу. Что мы сейчас видим? Мы видим достаточно большое количество лиц, уезжающих за границу в возрасте, например, 16–17 лет. А потом мы видим достаточно вдохновляющую статистику: возвращающиеся 18–19-летние. И есть статистика, о которой я сегодня могу говорить открыто — наши результаты регистрации на НМТ. В прошлом году было более 20 тысяч, в этом году также более 20 тысяч. Это количество регистраций на НМТ из-за границы. То есть человек физически находится за пределами Украины, но хочет поступить в украинское учреждение высшего образования», — пояснил он.

По словам Винницкого, это показатель качества украинского образования, потому что у человека есть база для сравнения. Она обитает в Польше, Германии, Италии. Она сравнивает возможности, которые там есть, и возможности, которые есть в Украине, и выбирает ее.

Чиновник Минобразования подчеркнул, что это очень позитивная тенденция.

«Да, достаточно большое количество людей, которые выезжают за границу, но она уравновешивается значительным количеством возвращающихся», — отметил он.

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Какая часть детей, которые сейчас за границей, вернется домой

Михаил Винницкий рассказал, что сам он родился в Канаде, но приехал в Украину, поскольку для него возможности для самореализации здесь всегда были гораздо больше.

«Я родился в Канаде. Я учился в Канаде и в Великобритании. Научную степень защищал в таком малоизвестном университете, как Кембридж. Уже 23 года живу в Украине. Почему? Потому что для меня возможности для самореализации здесь всегда были гораздо больше, чем в комфортной Канаде, Англии или Западной Европе. Но я очень хорошо понимаю, что есть множество наших людей, которые, наоборот, едут туда. Потому что там есть определенная стабильность, потому что там есть определенная предсказуемость жизни. Будет ли эта стабильность и предсказуемость в Украине в ближайшее время? Вряд ли, к сожалению. А может, и хорошо — не знаю», — рассказал он.

Чиновник добавил, что предприимчивые люди, инновационные люди, имеющие внутренний драйв — их не так интересует стабильность, как возможности для самореализации. Потому миграция будет идти в обе стороны.

«К нам приедут те, кто не боится перемен и видит себя как фактор этих перемен. А от нас поедут и дальше будут ехать те, для кого перемены — некомфортные, и кто ищет стабильности. Мир уже не раз проживал подобные миграционные волны. В Соединенные Штаты в XIX веке люди ехали не за стабильностью, а за возможностью само реализоваться», — отметил он.

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Винницкий также объяснил, почему, по его мнению, в Украине будет не всегда комфортно для тех, кто ищет стабильности в жизни.

«Я очень верю в будущее Украины. Но я верю в будущее Украины как инновационный центр низовых инициатив. И потому понимаю, что здесь не всегда будет комфортно для ищущих стабильности в жизни», — подытожил он.

Напомним, министр единства сообщил, когда безопасность в стране станет стабильной, в страну должны вернуться 30% беженцев.