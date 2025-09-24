Возвращение Украины к границам 91-го года: что повлияло на оптимизм Трампа

Президент США Дональд Трампа / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трампа недавно выразил оптимизм по возвращению Украиной всех территорий. На это могла повлиять встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом "Радио Свобода" сказал представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон.

«Сегодня, конечно, это был очень интересный момент, потому что президент Трамп говорил об успехах украинской армии в Украине. Я думаю, это связано, конечно, со встречей с президентом Зеленским сегодня», — сказал Бейтсон.

Реклама

Лидеры безусловно говорили о войне и о том, чем занимается украинская армия. Однако подробности и все результаты этой встречи, констатировал Бейтсон, мы узнаем позже.

Ранее Трамп убежден, что Украина способна вернуть всю свою территорию к границам 1991 года. Для этого, подчеркнул он, необходима финансовая поддержка со стороны Европы и НАТО.

«После того, как я узнал и полностью понял военно-экономическую ситуацию Украины/России, и увидев экономические проблемы, которые это влечет за собой Россию, я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в частности, НАТО, возвращение к исходным границам, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, Трамп резко изменил риторику по поводу войны в Украине. Да, он поверил в победу Украины.

Реклама

Это объясняется тремя факторами, среди которых: