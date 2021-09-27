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Возвращение Усика в Украину и поражение блока Меркель на выборах в ФРГ. Пять новостей, которые вы могли проспать

Возвращение Усика в Украину и поражение блока Меркель на выборах в ФРГ. Пять новостей, которые вы могли проспать

Ангела Меркель / Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Украинский боксер Александр Усик вернулся в Киев после сенсационной победы над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе. Читать дальше ->
  • Федеральная избирательная комиссия ФРГ заявила о завершении подсчета всех 299 округов. По предварительным данным, на парламентских выборах победила "Социал-демократическая партия". Читать дальше ->
  • Российская Федерация в течение 2022-2024 годов планирует выделить на социально-экономические потребности временно оккупированных территорий Украины более 900 миллиардов рублей (около 330 миллиардов гривен). Читать дальше ->
  • Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла считает, что мир сможет вернуться к допандемической жизни "в течение года". Читать дальше ->
  • После захвата власти в Афганистане "Талибан" запретил парикмахерам из провинции Гильменд брить или стричь бороды, заявив, что это "нарушает их толкование исламского закона". Читать дальше ->
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