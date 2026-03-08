"Возвращение в прошлое": эксперт объяснил, как отключение Starlink повлияло на боеспособность окупантов

Терминал Starlink / © reuters.com

Российские войска потеряли преимущество в управлении подразделениями на поле боя после того, как доступ к системе спутниковой связи Starlink для них был ограничен.

Об этом сообщил военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире «КИЕВ24».

По словам эксперта, отсутствие полноценной альтернативы американской системе существенно усложнило для врага ведение так называемой «сетецентрической войны».

Что потеряли оккупанты?

Ранее Starlink позволял российским захватчикам координировать действия подразделений в режиме реального времени. Система обеспечивала:

передачу огромных объемов видеоданных;

мгновенную коммуникацию между разными звеньями — от отдельного экипажа танка до штаба батальона.

«Без этой связи россияне вынуждены возвращаться к примитивным методам управления: использование обычных раций или даже прокладки телефонных кабелей», — отмечает Гетьман.

Повлияло ли это на интенсивность штурмов?

Несмотря на существенное понижение свойства координации и управления, это не привело к уменьшению активности неприятеля. Количество вражеских штурмов на фронте остается высоким, несмотря на техническую деградацию системы связи окупантов.

Утрата технологического преимущества заставляет врага действовать менее эффективно и более хаотично, однако российское командование продолжает «давить» на позиции ВСУ, полагаясь на количественное преимущество, а не на современные системы управления.

Напомним, после отключения Starlink в России передача данных через собственные спутники выросла более чем вдвое. Эксперты объясняют, что РФ пытается заменить утраченную связь.

