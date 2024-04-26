Возвращение военнообязанных в Украину: Кулеба сделал заявление

Вопрос возвращения военнообязанных украинских мужчин из-за границы домой, в Украину, справедлив.

Об этом он заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с руководителем МИД Латвии Байбой Браже, сообщает РБК.Украина.

"Думаю, что это (возвращение призывников в Украину - Ред.) справедливо к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо в отношении них, если мужчины из-за границы вернутся в страну", — сказал министр.

Он отметил, что все мужчины призывного возраста, покинувшие страну после начала полномасштабного вторжения, получали правовые статусы, а также социальные выплаты через украинское гражданство.

"Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за границей. Я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", — заявил Кулеба.

Как сообщалось, от 23 апреля, после решения МИД Украины приостановить консульские услуги мужчинам призывного возраста, украинцы взбунтовались за границей и даже блокировали паспортный сервис. Все о решениях МИД, бунтах и депортации из ЕС — в материале ТСН.ua.

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