Возвращение военнообязанных в Украину: могут ли прибегнуть к принуждению

Стефанишин говорит, что "в вопросах войны нет приятных решений".

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. А учет в ТЦК не означает "автоматическую мобилизацию на фронт".

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью DW.

"Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений. Давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", — подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоганссон. Во время визита она обсудит с властями вопрос дальнейшего юридического статуса украинцев за границей. А ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

Также Стефанишин сообщила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", — заявила вице-премьер.

Напомним, новый Закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая. Одной из норм есть обязанность обновить свои данные в течение 60 дней. Если не явился в ТЦК в течение этого времени, то центр обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска.

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