Возврат COVID-19: когда ждать новой волны и нужна ли вакцинация

Инфекционистка рассказала, стоит ли готовиться к новой волне COVID-19

Коронавирус (COVID-19) в Украине становится похожим на сезонное заболевание. Осенью 2025 года и зимой 2026 года еще могут быть вспышки заболевания.

Об этом заявила врач-инфекционист Лариса Мороз в комментарии на телеканале «Киев24».

По ее словам, в августе этого года в Украине зарегистрировано 22,5 тысяч случаев COVID-19, тогда как в то же время — почти 47 тысяч в прошлом году.

«К сожалению, коронавирусная инфекция уже переходит к сезонным заболеваниям. Если следовать плану прошлого года, то, как правило, октябрь, начало ноября — это период, когда заканчивается увеличение заболеваемости коронавирусом. И мы снова ожидаем мощную волну вируса гриппа», — говорит медик.

Нужно ли вакцинироваться

«Что касается вакцинации. Возможно, она нужна тем слоям населения, которые имеют сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, нервную недостаточность, пожилые люди. Эти люди могут вакцинироваться. Все остальные — по желанию», — неожиданно заявила Лариса Мороз.

