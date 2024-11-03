Возврат к графикам отключений света: в "Укрэнерго" сделали заявление

Пока такой потребности нет, говорят в компании.

В Украине нет оснований для отключений электроэнергии для населения.

Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго" в ответ на распространение информации в СМИ о вероятном применении уже со следующей недели графиков почасовых отключений.

В компании отмечают, что ожидаемое понижение температуры в начале недели может увеличить уровень потребления энергии, но решение об отключении могут принимать только специалисты "Укрэнерго". По состоянию на данный момент никаких прогнозов по таким мерам компания не предоставляла.

"Оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет. Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо приведет к росту уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) — может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов относительно применение мер ограничения пока не предоставляла", — говорится в сообщении.

Ранее член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что в Украине уже на следующей неделе могут вернуть почасовые графики отключения электроэнергии. Он напомнил, что на следующей неделе синоптики прогнозируют ощутимое понижение температуры.

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