Возврат товара становится проще. Эпицентр и Новая Линия применяют Дию в работе компании

В новом году сети ТЦ "Эпицентр" и "Новая Линия" продолжают работу с приложением Дия, тем самым значительно упрощая процесс возврата товара для своих посетителей.

Раньше для возврата товара покупатель должен обязательно вместе с чеком предоставить документ, удостоверяющий личность. А это создавало немалые неудобства для клиентов компании. Есть случаи, когда хотят вернуть товар сразу после покупки, но паспорт или другой документ при себе не имеют. Приходится тратить лишнее время на процесс возврата.

Теперь покупатели, имеющие в мобильном телефоне загруженное приложение Дия, могут на кассе возврата товара в сетях "Эпицентр" и "Новая Линия" предъявлять свой цифровой документ об удостоверении личности.

Создав соответствующий документ о возврате на основе чека или иного документа о реализации, кассир на кассе возврата должен просканировать штрих-код паспорта или загранпаспорта покупателя, отображаемые в приложении Дия.

В приложении отображается запрос на передачу копии цифрового документа. После разрешения пользователя в приложении Дия копии е-документов передаются в систему и уже формируется документ на возврат товара.

"Эпицентр и Новая Линия с помощью приложения Дия значительно упростили процедуру возврата товара и сделали его более технологичным и комфортным для наших клиентов, – комментирует Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе и маркетингу. – В целом цифровая трансформация бизнес-процессов в группе компаний "Эпицентр" поднимает сервис и услуги на более высокий уровень и делает его более удобным и понятным для пользователей. Нашей программой лояльности и мобильным приложением пользуется более 6 миллионов пользователей. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении и предлагать нашим клиентам еще больше диджитальных процессов и сервисов".

Справка:

Эпицентр К – один из крупнейших игроков украинского рынка розничной торговли и лидер сегмента товаров для дома и ремонта. По состоянию на декабрь 2021 ритейлер объединил более 70 торговых центров "Эпицентр", которые представлены во всех регионах Украины. В структуру группы компаний также входят маркетплейс и интернет-магазин epicentr.ua, гипермаркеты "Новая Линия" и ряд производственных активов в сфере агропромышленности, деревообработки и керамической плитки.