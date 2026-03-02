Возвратятся ли в марте снегопады и лютые морозы: ответ синоптика

Какая будет погода в марте

Несмотря на календарное начало весны, зима не торопится покидать Украину. Несмотря на повышение температуры, март еще может удивить украинцев снеговой погодой.

Об этом заявил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью «24 каналу».

Будут ли снегопады в марте

По его словам, март является переходным месяцем между зимой и весной, поэтому такие колебания и качели возможны.

«Но тенденции относительно синоптической ситуации в течение марта, в частности, в первую декаду месяца, не свидетельствуют о таком. Однако мы понимаем, что это переходный месяц, погода постоянно меняется, атмосфера движется, и в принципе может быть что угодно», — говорит синоптик.

Он напомнил, что нередко в марте еще наблюдаются гололедица, налипание мокрого снега, бывают сильные ветры.

«Пока мы не можем сказать, будут ли снегопады, и будет ли, например, та же гроза, поскольку это краткосрочные явления, которые можно увидеть примерно за 3 дня до их начала. Впрочем, это возможно, и в целом колебания погоды также возможны в марте», — отмечает Иван Семилит.

Вернутся ли сильные морозы

По словам синоптика, в первой декаде марта существенных понижений температуры до -20…-30 градусов не прогнозируется.

«Но опять же все постоянно двигается и, как видим, такие понижения температур были (в марте — Ред.) за историю наблюдений», — сказал Семилит.

