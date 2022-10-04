"Вражина в минус": над Одессой украинские силы ПВО сбили иранский дрон-"мопед"

Над Одессой ПВО сбили вражеский дрон.
БпЛА пытался атаковать город.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136. Вражина в "минус". Спасибо ПВО", — написал спикер Одесской ОВА Евгений Братчук.
Напомним, иранские дроны-камикадзе Shahed 136, которые начали использовать оккупанты, являются достаточно серьезным оружием. Украинские силы ПВО будут вынуждены тратить свой не слишком большой запас ракет, чтобы справиться с ними.
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