"Вражина в минус": над Одессой украинские силы ПВО сбили иранский дрон-"мопед"

БпЛА пытался атаковать город.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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"Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136. Вражина в "минус". Спасибо ПВО", — написал спикер Одесской ОВА Евгений Братчук.

Напомним, иранские дроны-камикадзе Shahed 136, которые начали использовать оккупанты, являются достаточно серьезным оружием. Украинские силы ПВО будут вынуждены тратить свой не слишком большой запас ракет, чтобы справиться с ними.

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