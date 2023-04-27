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Впечатляющая красота: на улицах Ужгорода расцвели тысячи тюльпанов (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
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Впечатляющая красота: на улицах Ужгорода расцвели тысячи тюльпанов (фото)

Тысячи тюльпанов цветут на улицах Ужгорода/Фото: Ужгородский городской совет

На клумбах города можно увидеть цветное разнообразие: цветут желтые, оранжевые, красные, белые, фиолетовые тюльпаны.

На улицах Ужгорода этой весной расцвели тысячи тюльпанов и других цветов, высаженных в 2023 и других годах.

Всего в городе расцвело примерно 42 тысяч цветов, говорится в сообщении Ужгородского городского совета.

В городе можно увидеть тюльпаны разных цветов и сортов, в частности: Блю Даймонд, Пурисима, Барселона, Сансет, Перпл Кристалл, Перпл Джекет, Антарктика, Фабио и Санловер.

"Наибольшие локации тюльпанов — на проспекте Свободы, площадях Шандора Петефи, Народной, Почтовой, транспортных кругах площадей Богдана Хмельницкого, Георгия Кирпы, перекрестке ул. Марии Заньковецкой и Тиводара Легоцкого, ул. Воссоединения, разворотной площадке и транспортном круге на ул. Бобяка", – добавляют в ведомстве.

Цветы в городе высаживают каждый год / ©
Цветы в городе высаживают каждый год
Тюльпаны сорта Антарктика / ©
Тюльпаны сорта Антарктика
Тюльпаны сорта Перпл Джекет / ©
Тюльпаны сорта Перпл Джекет
Тюльпаны сорта Пурисима / ©
Тюльпаны сорта Пурисима
Тюльпаны сорта Санловер / ©
Тюльпаны сорта Санловер
Тюльпаны сорта Фабио / ©
Тюльпаны сорта Фабио

Напомним, ранее мы раньше информировали, какие цветы можно посадить в марте, чтобы они цвели все лето, и вплоть до заморозков.

Кроме того, мы ранее информировали, что средство, которое спасет даже полузасохшие комнатные растения, можно купить в каждой аптеке.

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Дата публикации
Просмотры
318
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