Впечатляющая красота: на улицах Ужгорода расцвели тысячи тюльпанов (фото)

На клумбах города можно увидеть цветное разнообразие: цветут желтые, оранжевые, красные, белые, фиолетовые тюльпаны.

На улицах Ужгорода этой весной расцвели тысячи тюльпанов и других цветов, высаженных в 2023 и других годах.

Всего в городе расцвело примерно 42 тысяч цветов, говорится в сообщении Ужгородского городского совета.

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В городе можно увидеть тюльпаны разных цветов и сортов, в частности: Блю Даймонд, Пурисима, Барселона, Сансет, Перпл Кристалл, Перпл Джекет, Антарктика, Фабио и Санловер.

"Наибольшие локации тюльпанов — на проспекте Свободы, площадях Шандора Петефи, Народной, Почтовой, транспортных кругах площадей Богдана Хмельницкого, Георгия Кирпы, перекрестке ул. Марии Заньковецкой и Тиводара Легоцкого, ул. Воссоединения, разворотной площадке и транспортном круге на ул. Бобяка", – добавляют в ведомстве.

Цветы в городе высаживают каждый год

Тюльпаны сорта Антарктика

Тюльпаны сорта Перпл Джекет

Тюльпаны сорта Пурисима

Тюльпаны сорта Санловер

Тюльпаны сорта Фабио

Напомним, ранее мы раньше информировали, какие цветы можно посадить в марте, чтобы они цвели все лето, и вплоть до заморозков.

Кроме того, мы ранее информировали, что средство, которое спасет даже полузасохшие комнатные растения, можно купить в каждой аптеке.

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