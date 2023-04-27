Впечатляющая красота: на улицах Ужгорода расцвели тысячи тюльпанов (фото)

На клумбах города можно увидеть цветное разнообразие: цветут желтые, оранжевые, красные, белые, фиолетовые тюльпаны.
На улицах Ужгорода этой весной расцвели тысячи тюльпанов и других цветов, высаженных в 2023 и других годах.
Всего в городе расцвело примерно 42 тысяч цветов, говорится в сообщении Ужгородского городского совета.
В городе можно увидеть тюльпаны разных цветов и сортов, в частности: Блю Даймонд, Пурисима, Барселона, Сансет, Перпл Кристалл, Перпл Джекет, Антарктика, Фабио и Санловер.
"Наибольшие локации тюльпанов — на проспекте Свободы, площадях Шандора Петефи, Народной, Почтовой, транспортных кругах площадей Богдана Хмельницкого, Георгия Кирпы, перекрестке ул. Марии Заньковецкой и Тиводара Легоцкого, ул. Воссоединения, разворотной площадке и транспортном круге на ул. Бобяка", – добавляют в ведомстве.
Напомним, ранее мы раньше информировали, какие цветы можно посадить в марте, чтобы они цвели все лето, и вплоть до заморозков.
Кроме того, мы ранее информировали, что средство, которое спасет даже полузасохшие комнатные растения, можно купить в каждой аптеке.
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