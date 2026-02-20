- Дата публикации
Впереди две самые холодные ночи: синоптик рассказала, когда мороз наконец отступит
Синоптикиня предупредила о последнем морозном ударе перед потеплением.
К Украине постепенно приближается потепление, сопровождаемое осадками и туманами. Однако в ближайшей перспективе осталось две самых холодных ночи.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
В большинстве областей Украины ночью 21-22 февраля ожидается 10-16° мороза. Выше температуры воздуха будет на юге и западе — 2-6° мороза.
Днем в субботу, 21 февраля, в регионах мороз будет умеренным - от -2° до -7°. В воскресенье, 22 февраля, говорит синоптикиня, «уже запахнет мартовской тенденцией». Столбики термометров покажут от -3° до +4°.
«Антициклон не допустит много осадков в выходные. Исключения: в субботу на юге Одесщины мокрый снег и дождь, в воскресенье преимущественно дождь в западных областях», — сообщила синоптик.
Погода в Киеве
В субботу в столице ожидается 15° мороза, а днем 5° мороза. В воскресенье температура воздуха повысится: ночью -12°, а днем потеплеет до -1°.
«Завтра в столице будет солнечно. В воскресенье вырастет облачность, но без существенных осадков», — сообщила Диденко.
Напомним, синоптики сообщили о погоде 21-22 февраля. Украина находится под влиянием южного циклона, из-за которого ожидаются снегопады, туман. В конце этой недели еще ожидается снежная погода, а существенное потепление прогнозируется от 23 февраля.