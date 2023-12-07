"Впереди еще одна-две напряженные недели": глава правления "Укрэнерго" сделал прогноз

Ближе к Новому году потребление электроэнергии будет спадать в системе, отметил Владимир Кудрицкий.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил о нескольких напряженных неделях в энергетике.

Свой прогноз по ситуации в энергосистеме на ближайшее время Кудрицкий озвучил в эфире телемарафона "Єдині новини" 7 декабря.

"У нас впереди одна-две еще такие напряженные недели могут быть потенциально, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление уже будет спадать в системе", — отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Напомним, Украину ждет самая тяжелая зима в истории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Теперь в приоритете ВСУ противовоздушная оборона – ракеты могут подождать. По словам военных, зима 2023-2024 может быть тяжелее предыдущей, потому что враг планов не изменил, впрочем, стал умнее.

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