"Впереди много сложной работы": Буданов сделал заявление перед переговорами в Абу-Даби

Глава Офиса президента Кирилл Будановырыл Буданов

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Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил позицию украинской стороны в преддверии старта трехсторонних переговоров по завершению войны, которые проходят в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Буданов написал в Telegram.

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Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что дипломатический процесс будет непростым и потребует значительных усилий.

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«Долгая дорога, предстоит много сложной работы, но главное — нужны конкретные результаты», — заявил руководитель ОП.

Кирилл Буданов также обнародовал фото со своим первым замом Сергеем Кислицей и заместителем руководителя ГУР МО Вадимом Скибицким.

На фото слева направо: Сергей Кислица, Кирилл Буданов и Вадим Скибицкий

Напомним, что 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры с участием делегаций Украины, Евросоюза, НАТО и РФ при посредничестве США, где ключевыми темами являются гарантии безопасности для Украины и пути достижения устойчивого мира.

ТСН.ua составил полный поименный список делегаций Украины, Европы и ЕС.

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Отметим, что СМИ уже раскрыли детали переговоров. Есть информация, что перед двухдневными переговорами в Абу-Даби Украина и Россия непублично демонстрируют гибкость обмена территориями, пока США усиливают усилия для завершения войны.

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