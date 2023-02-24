"Впереди нас ждет будущее единства": президент Еврокомиссии обратилась к украинцам в годовщину войны

Сегодня, 24 февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину российского вторжения заявила, что ЕС и Украину ждет будущее единства.

Видео со своим обращением Урсула фон дер Ляйен опубликовала на своем аккаунте в Twitter.

"Год брутальной российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства", — сказала президент Еврокомиссии.

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Russian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is future of unity.



⁰Вы боретесь за freedom, для democracy, и для вашего места в Европейской Union.



Мы с вами, для того, чтобы долго жить. pic.twitter.com/nw01k1MFQE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Она пообещала Украине поддержку в ее борьбе.

"Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", — добавила она.

Напомним, к годовщине полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский обратился к нации и констатировал, что это был сверхтяжелый для страны год слез и боли. Глава государства заявил, что "мы сделаем все, чтобы в этом году одержать победу".

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