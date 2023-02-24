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"Впереди нас ждет будущее единства": президент Еврокомиссии обратилась к украинцам в годовщину войны

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
823
Время на прочтение
1 мин
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"Впереди нас ждет будущее единства": президент Еврокомиссии обратилась к украинцам в годовщину войны

Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен пообещала поддержку Украине в ее борьбе.

Сегодня, 24 февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину российского вторжения заявила, что ЕС и Украину ждет будущее единства.

Видео со своим обращением Урсула фон дер Ляйен опубликовала на своем аккаунте в Twitter.

"Год брутальной российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства", — сказала президент Еврокомиссии.

Она пообещала Украине поддержку в ее борьбе.

"Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", — добавила она.

Напомним, к годовщине полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский обратился к нации и констатировал, что это был сверхтяжелый для страны год слез и боли. Глава государства заявил, что "мы сделаем все, чтобы в этом году одержать победу".

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Дата публикации
Просмотры
823
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