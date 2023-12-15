"Впереди сложная зима": Украину предостерегли из-за более низкого уровня помощи

К сожалению, поддержка упала на целых 90%.
В 2024 году Украину ждет сложная зима. Дело в том, что помощь партнеров намного ниже, чем в прошлом году.
Об этом пишет Die Zeit.
Зима будет сложной без поддержки Запада
В издании подчеркивают, что без должной поддержки партеров – как США, так и ЕС – Украину ждет тяжелая зима. В частности, президент Владимир Зеленский призвал как можно быстрее поставить дополнительное оружие и боеприпасы, потому что без этого жертв будет гораздо больше. Объявленная помощь, говорят аналитики, достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года.
"Почти на 90% ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", — детализировал экономист Кристоф Требеш.
Как известно, только 20 из 42 стран согласовали новые пакеты помощи для нашего государства. Отсутствие решения США совсем усложняет ситуацию.
Ранее эксперт указал на проблему Запада в противостоянии РФ.
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