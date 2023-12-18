"Впереди трудные решения": в The Economist указали на проблемы с мобилизацией в Украине

В публикации говорится, что Зеленский сопротивлялся максималистским призывам военных по поводу набора в армию, потому что якобы не хотел чрезмерно раздражать население.

В Украине возникают проблемы с процессом набора новобранцев в ВСУ. Украинские власти критикуют за нерешительность у пополнении армейских рядов, и "впереди тяжелые решения".

Об этом говорится в статье издания The Economist.

В материале отмечено, что Украина отчаянно пытается закрыть свою линию фронта от новых атак со стороны российских войск.

Трудности с набором бойцов в ВСУ

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"Ни одна армия не дает новобранцам гарантий по поводу того, где они будут развернуты, не говоря уже о военном времени, а штурмовые бригады являются одними из самых отчаянных подразделений. Но то, что юристы называют "лотереей с развертыванием", усложняет процесс набора", – говорится в публикации.

Там сообщается, что военные начальники пытаются заполнить места в армии желающими; некоторые из них прибегают к мобилизационным рейдам в спортзалах и торговых центрах. Мало кто из тех, кто таким образом попал в армию, выходит хорошим солдатом.

"Мы видим людей в возрасте от 45 до 47 лет. Они задыхаются, когда достигают линии фронта", – рассказал один старший офицер.

Новая стратегия мобилизации в Украине

Осознавая эту проблему, украинское Минобороны начало работу над новой стратегией по мобилизации.

Как рассказал журналистам спикер Минобороны Илларион Павлюк, частично проблема с мобилизацией заключается в успехах украинских военных. Он пояснил, что много граждан Украины больше не воспринимают войну в экзистенциальных сроках, как это было сразу после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Некоторые ошибочно считают, что есть кто-то другой, кто может сделать эту работу за них", – сказал Павлюк.

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В статье указано, что реформы направлены на то, чтобы предоставить больший выбор тем, кто колеблется: новобранцы могут в большей или меньшей степени записаться на конкретную военную должность. Ожидается, что новый цифровой реестр военнообязанных улучшит понимание кадровых ресурсов Украины. Появится четкая система отдыха и ротаций, а добровольцы будут мобилизованы на определенный период, а не бессрочно.

Украина рискует попасть в ловушку

В то же время авторы материала обращают внимание на критиков, которые заявляют о том, что украинские власти лишь "притворяются, что мобилизуются".

Полковник в отставке Виктор Кевлюк, с 2014 года руководивший реализацией мобилизационной политики для западной части Украины, считает, что государство рискует попасть в ловушку. По мнению полковника, Россия усилит свою мобилизацию по завершении президентских "выборов" в марте 2024 года. С ним согласны и в ГУР Минобороны Украины. Кевлюк утверждает, что Украина должна ответить общенациональной мобилизацией промышленности, власти и ресурсов.

Зеленский сопротивлялся максималистским призывам по мобилизации

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В публикации говорится, что на протяжении всей войны президент Украины Владимир Зеленский сопротивлялся максималистским призывам военных по поводу набора в армию, "к величайшему их сожалению". Например, высший генералитет настаивал на снижении мобилизационного возраста для тех, кто не является резервистами (сейчас этот возраст – 27 лет). Остальные предлагали строже исполнять мобилизационные законы.

Авторы указывают, что Зеленский отталкивался отчасти от политических соображений, якобы не хотел чрезмерно раздражать население. Но президентом руководят и более благородные соображения.

"Зеленский хочет поступить правильно в отношении украинцев. Он не хочет быть диктатором", — сказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник в украинском правительстве.

Впереди тяжелые решения

В статье прогнозируется, что впереди у украинских властей тяжелые решения. В частности, для Кевлюка армия – это зверь, которого нужно кормить.

"У нас нет другого выбора, кроме как быть кровожадными", – отметил полковник в отставке.

В то же время некоторые чиновники предпочитают более консенсусный подход. Так, украинский высокопоставленный чиновник прогнозирует медиа-кампании, которые будут пропагандировать национальную жертвенность и предупреждать об экзистенциальной угрозе, которую продолжает представлять Россия.

"Если мы проиграем, это будет плохо для всех нас", – указал источник.

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Задача состоит в том, чтобы убедить потенциальных новобранцев.

Издание привело слова "Диригента" – одного из командированных в подразделение на Донбассе, новобранцев которого после подготовки в Западной Европе неожиданно для них бросили на самый горячий участок фронта. Боец рассказал, что готов служить своей стране, "но только так, как может быть полезным". Сейчас он "24/7" пытается добиться перевода подальше от штурмовых групп.

"Нельзя просто так списывать человеческие жизни", – сказал "Диригент".

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Напомним, народная депутат от "Слуги народа", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая предложила уравнять мужчин и женщин во время мобилизации.

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