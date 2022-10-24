Впереди – трудный путь: Зеленский – об итогах войны и будущем

Президент Зеленский подвел итоги 8 месяцев войны и заявил, что РФ ждет сценарий 1917 года.

Сегодня, 24 октября, ровно восемь месяцев после начала полномасштабной войны с Россией.

Об итогах и достижениях за это время рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что Украина отстояла свою независимость и России этого уже не изменить.

"Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым. Придет время, и вся Украина будет свободной", – заверил он.

Россия будет попрошайкой

Президент отметил, что украинские защитники "ломают" так называемую вторую армию мира, и теперь Россия будет только попрошайкой.

"РФ что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разную чепуху об Украине, запугивая, обманывая", — сказал глава государства.

Зеленский уверен, что никогда больше Россия не будет субъектом на международной арене, который может что-то кому-то диктовать.

"Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир это видит. Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира. Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испарится. Был политический вес – теперь изоляция, что постоянно увеличивается. Были идеологические амбиции — теперь только отвращение", — сказал президент

По его мнению, чем больше своего потенциала РФ потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина – прежде всего.

В РФ упоминают 1917 год

"24 февраля в Кремле об этом и подумать не могли, хотя стоило. Но сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Они давно начали вспоминать 1917 год. Ощущение провала в России все сильнее", – сказал Зеленский.

Однако он призвал украинцев не расслабляться, ведь предстоит еще трудный путь.

Самая сложная зима в истории

"Пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории. Сделать необходимую часть работы осенью, зимой и весной, чтобы получить нужные государству результаты. Удержать максимальную мобилизованность наших партнеров ради борьбы за свободу и не позволить нашему общему врагу расколоть глобальную продемократическую коалицию.

Этим мы и занимаемся, мы все – украинцы, европейцы, все люди мира, которые ценят свободу", – подытожил президент.